應對藍白國會監督有手段 徐巧芯點出民進黨三大武器
520總統當選人賴清德即將就任，我國究竟是否將迎來第一個聯合政府，為各界關注。國民黨立委徐巧芯今日表示，涉及三黨的核心利益，一致則可能合作，但她認為藍綠對立的情況下，聯合組閣難度高，另外面對在野黨監督，綠營亦有應對方案。
長風基金會今日舉行「2024【突破論壇】少數政府？聯合政府？賴政府的組閣選擇及其挑戰」。徐巧芯受邀與談。她說，從藍綠白三黨核心利益來看，一致則可能達成合作，反之則合作可能較少。民進黨最希望520後政策順利推行，若要與藍、白合作，是希望立院跟政院的關係不過於撕裂。若希望順利推行政策推行，民進黨可以加強跟立法院長韓國瑜的關係，故賴清德政府不見得跟藍白組成聯合政府，但如果國會正副議長保持一定的關係和緩，是有可能讓政策推行。
徐巧芯指出，民眾黨希望的是擴大支持度，民眾黨立委僅8席，放眼2026，這8席立委中有人可能轉戰縣市長，更重要的是問政表現，要有能力展現對法案、預算的掌控權。而國民黨是希望2028拿回政權，國民黨是國會脆弱多數，當選擇讓韓國瑜、江啟臣擔任正副院長，藍營僅52席，除非表決平手，否則正副議長不參與國會實質運作。
徐巧芯認為，藍綠對立而組閣難度非常高，對藍綠而言重視基本盤有無鬆動，基本盤鬆動便不利下次選舉，尤其民進黨對基本盤非常堅持，前總統馬英九任期最後民調低，而蔡英文總統的民調仍至少有一半以上，因蔡英文在南部支持度非常高。
徐巧芯分析，為何國會不提倒閣，因為CP值很低，台灣最有權力的人不是行政院長，如果可以倒賴清德，就頭洗下去了，重選沒關係，但換掉行政院長卻換不掉總統，有差嗎？
徐巧芯表示，她認為要強化監督的替代方案有國會改革，賦予國會調查權、聽證權跟藐視國會罪，其次是人事同意權，最後是預算審查。而民進黨也有應對方案，一是盡可能提政黨協商，避免表決；二是用偵查不公開作為保護傘；三是釋憲，認為藍白提的都是違憲。
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