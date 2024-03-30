出席義民廟春祭大典 蔡英文：持續強化客家文化建設

新竹縣新埔褒忠亭義民廟今天上午舉行春祭大典，蔡英文總統前來擔任主祭，雖是任內最後一次，蔡英文不忘強調她對客家文化重要性的重視，義民廟董事長林光華更喊話希望盡快設立客家義民文化園區，新竹縣長楊文科更喊出新竹要超越苗栗，成為最積極文化傳承的客家大縣。

新埔褒忠亭義民廟每年皆會舉辦3次大典，春祭、義民祭及秋祭，祭拜先烈及展現客家文化及精神傳承。今天上午10點30分蔡英文抵達義民廟後，隨即擔任主祭者，參香、獻花獻果，隨後才在寫有「血戰屢經不惜微軀殉國難」的廟門楹聯前發表談話。

蔡英文致詞表示，過去8年她曾參加許多客家活動，義民廟春祭大典是台灣珍貴文化資產，更讓人緬懷義民爺當年捨身為家園的奉獻，義民信仰展現出對家鄉的「忠」、對鄉親手足的「義」，強調的精神就是團結。

蔡英文提到，過去幾年透過大家的團結打拚，台灣才能克服疫情的挑戰，讓經濟持續穩健發展，這樣的好表現更得到世界的關注及肯定，客家鄉親也團結協助政府推動各項客家政策，讓客語列為國家語言，還有客庄369幸福計畫，延續浪漫台3線，將全台客庄打造為有在地特色的文化生活圈。

蔡英文希望凝聚客家人的力量，團結發揚義民爺的忠義精神，讓世世代代繼續守護台灣。蔡英文指出，在她剩下的任期內，以及下一任賴清德總統任內，都會持續強化客家文化建設，她說「讓我們一代傳一代，客家文化永遠是台灣文化的主流」。

林光華致詞表示，蔡總統的睿智與堅定讓台灣8年來「走了出去」獲得世界讚賞，蔡總統重視客家文化傳承，浪漫台3線政策更是國家整體的創生概念，希望規畫在義民廟周邊設立客家文化園區的計畫能在蔡總統任期屆滿前，能獲得中央直接支持，讓園區早日實現。