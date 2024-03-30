賴和小行星命名 賴清德：520後向賴和學習照顧弱勢

國際天文學聯合會(ＩＡＵ)最近通過，正式命名編號597966小行星為「賴和(Lai He)」，賴和基金會今天舉辦「賴和小行星」國際發表會。受邀出席的副總統賴清德表示，他520上任後，會向賴和學習，不僅照顧弱勢民眾，也會重視教育文化，更要讓台灣成為世界民主的ＭＶＰ。

賴和基金會董事長吳潮聰表示，今年適逢賴和130年冥誕，也是賴和文教基金會成立30年，「賴和小行星」獲得國際命名通過，彰顯其文學、文化成就獲得肯定，更期盼賴和的精神，有如星星的光芒普照世人，傳遞人文關懷的精神。

賴清德致詞時說，賴和是醫界典範，不僅妙手如春，視病如親，也是台灣文學之父，對於推動台灣文學發展也有顯著貢獻，更是民主運動先驅。

賴清德表示，賴和跟蔣渭水一起參加台灣議會請願團，也成立台灣文化協會，賴和可說是上醫醫國，賴和的一生直接造福當地民眾，也深深影響國家，台灣社會對賴和非常景仰。

賴清德表示，在浩瀚無垠的宇宙當中，以賴和命名，聽了很感動，也令人欽佩。未來浩瀚無垠的宇宙中，成千上萬的閃閃發亮的星星中，有來自台灣的光芒，且這個光芒可以感受到，一位仁醫，如何盡心照顧貧窮的民眾，一位醫師在辛苦、殖民的時代，不忘替人民發聲，也不忘推動台灣文化的發展。

賴清德強調，他520上任後，會像賴和學習，不僅會照顧弱勢民眾，也會重視教育文化，更重要的是會捍衛、深化台灣的民主，讓台灣社會能夠成為國際社會稱羨的文明國家，也讓台灣成為世界民主的ＭＶＰ。

在這場發表會中，賴和基金會與賴和家屬也贈送台灣文學館開發的「一桿秤仔」球棒，致贈給棒球迷賴清德，球棒上刻有限定版16的編號，期待賴清德在就任第16任總統後，能持續以公義捍衛台灣。