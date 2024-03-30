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丁渝洲：賴清德就職演說 應化解兩岸對立

聯合報／ 記者屈彥辰／新北報導
總統府前資政胡為真舉行《國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955》新書發表會，邀請前國安會秘書長丁渝洲（圖）致詞，丁致詞時表示民國遷台初期有三大危機與五件讓國運轉危為安的事情。並對準總統賴清德提出三個建議。記者蘇健忠／攝影
總統府前資政胡為真舉行《國運的轉危為安：再探民國遷臺初期的軍事與外交 1949-1955》新書發表會，邀請前國安會秘書長丁渝洲（圖）致詞，丁致詞時表示民國遷台初期有三大危機與五件讓國運轉危為安的事情。並對準總統賴清德提出三個建議。記者蘇健忠／攝影

正值五二○政府交接之際，國安會前秘書長丁渝洲昨天提出我國當前四點憂慮，並給予總統當選人賴清德三項建議，首先是組建廉能政府；其次，眼前面臨兩岸情勢嚴峻，賴清德應透過五二○就職演說，化解兩岸對立；第三，賴清德應親自主持黃埔軍校建校一百周年，振奮國軍士氣。

總統府前資政胡為昨天舉行新書發表會，邀請丁渝洲出席。

丁渝洲致詞時對台灣當前提出四點憂慮，他認為台灣首要面臨危機是兩岸對立；二是高估國軍的實力，整個社會沒有任何憂患意識；第三，嚴重被撕裂的台灣，毫無理性討論事情的空間；最後則是，我方非常珍惜跟美國的情感，感謝美國，但不能把國家安全完全寄託於美國。

賴清德即將就任總統，丁渝洲公開提出三項建議，包括賴清德在新內閣組成時，用真正的人才且有高尚品德，組成廉能政府，帶給人民希望；賴清德應藉就職演說，化解兩岸嚴重對立的情勢；賴清德在今年六月黃埔軍校建校一百周年時，親自主持，振奮國軍的士氣。

丁渝洲也示警，美國在台海軍事優勢快速下降，若美國以軍事行動介入台海，將是美國建國以來最大的戰爭風險。

丁渝洲認為，二○○○年以來，美中台國防力量消長，九一一事件使美國將國防力量轉移到維護國土安全、國際反恐。而中共於一九九六年遭遇美國介入台海，一九九九年中共駐南斯拉夫大使館遭美國轟炸，中共快速發展海空軍，令美國在台海優勢迅速消失。

丁渝洲說，政治領袖的最高目標即避戰，政治上的避戰遠比軍事上的避戰來得更重要。打仗是為達到政治目的，政治上若能避戰，遠比軍事避戰重要，但不代表備戰不重要，要雙管齊下。台海兩岸改善生活，一旦發生戰爭，對不起中華民族。

丁渝洲也感嘆，「不想打仗」是大前提，誰也不能保證意外擦槍走火，要朝最好方向努力，也要做最壞準備，這是任何領導者皆應有的態度。

台海 國安會 美國 賴清德

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影／胡為真出新書 丁渝洲對準總統賴清德提三建議

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