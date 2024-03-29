民進黨提國會改革案 洪孟楷：不要再吃憲法自助餐

民進黨立法院黨團今下午舉行國會改革法案及記者會，並提出相關版本。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷晚間回應，推動台獨消滅中華民國的也是民進黨，不要再吃憲法自助餐。

洪孟楷說，再多的口水跟花招，都掩蓋不了一個事實，就是民進黨到現在還是忘記民意才是最大，在立法院不能讓民意彰顯，就是失職。如果心中只有黨意沒有民意，還是以護航為優先、掩護打改革假球；口口聲聲說改革，但提出的八大面向沒有強化立法權，強化民意的展現，在行政部門面前溫馴的民進黨委員，難怪無法代表民意，只能看著傲慢的官員持續囂張。

洪孟楷指出，最玄的就是民進黨持續強調不會毀憲，但最不尊重中華民國憲法的從過去到現在都是民進黨，想想推動台獨消滅中華民國的也是民進黨，誠摯呼籲不要再吃憲法自助餐。

洪孟楷強調，不過既然民進黨今天已經提出版本，接下來委員會一定會以最快速的方式排審，敬請民進黨的朋友跟上腳步不要阻撓改革、也不要與主流民意背道而馳，國會改革勢在必行，讓新國會、新氣象，以彰顯民意為最大的目標及宗旨。