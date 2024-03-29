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民進黨團提國會改革草案　黃國昌批總統承諾跳票應道歉

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立院黨團立委黃國昌、黃珊珊，下午在黨團舉行「誰在毀憲亂政 民進黨倒退嚕！」記者會。記者黃義書／攝影
民眾黨立院黨團立委黃國昌、黃珊珊，下午在黨團舉行「誰在毀憲亂政 民進黨倒退嚕！」記者會。記者黃義書／攝影

民進黨立法院黨團今天提出國會改革草案，批評在野黨提案違憲亂政。民眾黨立法院黨團總召黃國昌反嗆，民進黨團所提草案完全不敢觸及最核心的人事權同意行使及聽證調查制度，非常可笑。 黃國昌表示，蔡英文總統2016年主張國會改革跳票，民進黨應該跟全體國人道歉。

立法院司法及法制委員會下周將審查國會改革草案，民進黨立院黨團今天公布國會改革法案，共8大主旨，包括完備同意權行使、調查權調閱權雙軌、完備黨團協商規範、強化秘密會議規範、強化國會資通安全、強化幕僚單位提升專業量能、深化性平反對歧視、違反國會議員自律規範如涉犯罪得司法移送等。針對在野黨團主張的「調查權」，民進黨團版提出「調查權」、「調閱權」雙軌制，符合可調查、有限制、要保密3個原則。

黃國昌今天下午舉行記者會，回應民進黨團提出的國會改革草案，黃國昌表示，民進黨提出一些莫名其妙、毫無學理基礎的批評，連毀憲亂政都講出來，非常驚人。

黃國昌說，民進黨要談國會改革前，請先看蔡英文總統2016年提出的國會改革主張跳票，應該向國人道歉。至於民進黨團質疑國會聽證調查制度，黃國昌說，這是蔡英文當年提出的政見，民進黨是典型換位置換腦到，連當初的承諾不知道是忘了還是害怕想起來。

國會改革 民進黨 黃國昌

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