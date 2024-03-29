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柯建銘稱成立RCEP友好會是「唱和中國」 傅崐萁辦反擊：不學無術

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁辦公室今下午發布聲明，斥民進黨立法院黨團總召柯建銘不學無術，自甘墮落。

立法院昨日成立「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」，傅崐萁擔任會長，宣布擬在休會時，率隊拜訪東協10國。柯建銘今日說，這是立院史上首個公然唱和中國主張的聯誼會，RCEP是一個中國主導的區域經貿協定，國民黨、民眾黨引狼入室，公然與中國唱和，在前總統馬英九宣布訪陸及國民黨立委要去太平島考察的時候成立，不寒而慄。

針對柯建銘說法，傅崐萁辦公室發聲明回擊，表示為了配合「新南向政策」，加入RCEP一直以來都是蔡政府的重要政策之一，從外交部及經濟部的網站說明便可得知，可惜民進黨政府不得其門而入，如今卻雙標黨上身，只准州官放火，不許百姓點燈。

傅崐萁辦公室指出，柯建銘不學無術，對於RCEP到底是誰主導，建議可以上網先收集資料後再發言。RCEP主要是東盟十國（或稱東協）發起成立，並擴大到附近幾個重要的獨立經濟體，包含日本、韓國、澳洲、紐西蘭及中國大陸，RCEP已經超越歐盟成為世界最大的經濟體。

傅崐萁辦公室強調，RCEP友好協會是國會聯誼會，並非政府等行政機關之間的交流，如今柯建銘稱：「RCEP本質上是中國主導的協定」，這種得罪全體RCEP成員國的言論，有損中華民國的高度及立場。

傅崐萁辦公室表示，如今回想起柯建銘總召為何要阻止民進黨立委參加RCEP友好協會，甚至恐嚇威脅該黨內同志，逼他們退出本協會，無非就是想確保RCEP友好協會沒有任何民進黨立委參加，得以在今日發動政治攻擊，抹紅潑糞，堂堂執政黨總召卻自甘墮落至此，真是讓人不勝唏噓。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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