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民進黨提國會改革案 羅智強轟：想把立院「廢物化」、換屁股就換腦袋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立法院黨團今下午舉行記者會，宣布綠營版本國會改革法案。國民黨立委羅智強轟，民進黨想把立法院廢物化，民進黨是個屁股黨，換屁股就換腦袋。記者屈彥辰／攝影
民進黨立法院黨團今下午舉行記者會，宣布綠營版本國會改革法案。國民黨立委羅智強轟，民進黨想把立法院廢物化，民進黨是個屁股黨，換屁股就換腦袋。記者屈彥辰／攝影

民進黨立法院黨團今下午舉行記者會，宣布綠營版本國會改革法案。國民黨立委羅智強轟，民進黨想把立法院廢物化，民進黨是個屁股黨，換屁股就換腦袋。

羅智強說，民進黨所有的作為就想把立法院廢物化，所有民進黨立委都不務正業，每個都想當大法官，民進黨這些立委如果喜歡談，總統當選人賴清德口中的「中華民國憲法是災難」的這部憲法的話，全部請辭爭取提名大法官。

羅智強指出，民進黨的版本就不尊重憲法，大法官會議解釋裡明文寫著，立法院有調查權，且違反調查義務得處罰之。據民進黨2016年提出來的國會改革版本，立法院對於文件原本之存在或真實性有合理重大懷疑，可以要求政府機關提供原本。但是2024年馬上廢物化，說只能提供參考文件。

羅智強表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘到底發生什麼事情？2024年的柯建銘要打臉2016年的柯建銘嗎？ 完全就是一個屁股黨，就是換了屁股就換了腦袋，屁股長在腦袋上的政黨。另一個更離譜的是，2016年對於違反協助調查，包括無正當理由拒交、隱匿資料、聽證拒絕列席、虛偽陳述等，要罰鍰30萬元，藐視國會要判有期徒刑，這些都是2016年民進黨團版本的國會改革法案，請問現在自我閹割了嗎？全部砍光，當初陳其邁說如果國會沒有調查權，就叫沒有牙齒的老虎。

羅智強認為，民進黨把國會廢物化，把立法院該有的調查權、藐視國會的相關規定，全部拔光。2024年版本罰鍰、有期徒刑都沒了，只能移送監察院，不但要把立法院廢物化，要把立法院所發生的所有事情，移給幾乎廢物化的監察院來處理。請問監察院辦過什麼事，辦過什麼大官？舉行政院前發言人陳宗彥為例，可以相信監察院嗎？監察院不要講不敢打老虎，連蒼蠅都不敢打，連老鼠屎都不敢打。民進黨對不起過去的民進黨。

羅智強強調，藍綠白的意見本來應都一致，比如說民進黨過去對於國會改革的主張，今天民進黨自我閹割，不知道民眾黨有什麼意見，但對於捍衛國會該有的尊嚴、國會改革，都會堅持到底。

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