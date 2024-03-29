民進黨團國會改革拋8大主旨 納「調查權＆調閱權」雙軌制

民進黨立院黨團今天公布國會改革法案，共8大主旨，包括完備同意權行使、調查權調閱權雙軌、完備黨團協商規範、強化秘密會議規範、強化國會資通安全、強化幕僚單位提升專業量能、深化性平反對歧視、違反國會議員自律規範如涉犯罪得司法移送等。針對在野黨團主張的「調查權」，民進黨團版提出「調查權」、「調閱權」雙軌制，符合可調查、有限制、要保密3個原則。

根據民進黨提供的國會改革法案內容8大重要面向，牽涉「立法院職權行使法」、「立法院組織法」、「立法委員行為法」與「立法院議事規則」，其中重點包括，第一，完備同意權行使規定，針對憲法的人事同意權須經全體立委2分之1同意，針對法律者則須經出席立委2分之1同意。

第二個重點是，明定「調查權」、「調閱權」雙軌制，規定「調查委員會」與「調閱專案小組」不得侵犯其他國家機關獨立行使職權的權力，且不得針對訴訟裁判確定前、訴願事件尚未確定前的處置與卷宗行使調查權或調閱權；且委員會與小組成員的保密義務，擴及至離職後、解密前之期間。

第三個重點是，規定逕付二讀的議案，原則上應交付黨團協商，以完備黨團協商規範；第四個重點是，強化秘密會議規範，將秘密會議「禁止攝錄影」、「簽具保密切結書」等規定入法，且若洩密涉及刑事責任，將移送該管檢察機關；第五個重點是，新增立法院「資通安全處」，由副秘書長擔任資通安全長。

第六個重點是，規定立法院法制局與預算中心得聘用具教育人員任用資格的教授、副教授、助理教授、講師資格者，以強化幕僚單位專業量能；第七個重點是，若立委涉嫌性騷擾，立法院紀律委員會得邀請具性別平權專業的學者專家進行調查；第八個重點是，立委違反「立法委員行為法」且涉及刑事責任，應提報院會移送該管檢察機關依法辦理。