民進黨團委批藍白版「國會改革」 是違憲亂擴權

民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、司法及法制委員會召委鐘佳濱與立委范雲，下午在黨團舉行記者會，公佈民進黨版本的國會改革，有「立法院職權行使法」、「立法院議事規則」、「立法院組織法」、「立法委員行為法」四個法案，共計25條文，指民進黨版的國會改革是合憲真改革，而國民黨版是違憲亂擴權。

民進黨團表示公佈的國會改革草案「立法院職權行使法」，有完備同意權行使程序，調查調閱雙軌並行及完備黨團協商規範；「立法院議事規則」，則強化秘密會議的規範；在「立法院組織法」，則著重在強化國會資通安全、強化幕僚單位提升專業量能，最後「立法委員行使法」，深化性平反對歧視、國會議員自律規範，如違反涉犯罪得為司法移送。

批評國民黨版的國會改革，「質詢總統」是違背民意基礎、認為「國會調查」則是凌駕司法監察、所提「藐視國會」是假打官眞欺民。