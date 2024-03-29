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電價調整要立院決議？學者：確有爭議 但應合憲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長林思銘(左二)、立委張智倫(左起)、黃健豪與林沛祥出席，表達凍漲電價立場。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團上午舉行記者會，副書記長林思銘(左二)、立委張智倫(左起)、黃健豪與林沛祥出席，表達凍漲電價立場。記者黃義書／攝影

電價4月將調漲，藍白提案，建請立法院會決議要求行政院凍漲電價。國民黨立院黨團總召傅崐萁則提案修正「電業法」，要求經濟部電價費率審議會的決議，須經立法院同意。這樣的修法，是否有立法擴權的問題，學者各有見解。政大法律系副教授廖元豪認為，確有爭議，但以目前的實務見解，應該是合憲。

廖元豪指出，授權「立法院同意」的這種監督模式，在我國已是十分常見的一種「立法院監督行政權」方法。由於立法院的監督一般都是狗吠火車，力道不足，才形成以「同意權」來確保行政部門會向立法院負責。因此，除非憲法法庭有新的見解，不然實務來看，這種做法似乎是正常、普遍，合乎憲法的。

廖元豪說，尤其「費率」的性質，比較接近「行政命令」。大法官釋字543號解釋，在討論緊急命令執行要點時，也說這種重要規範應該「依行政命令之審查程序送交立法院審查」，可見以「立法審查行政決定」來監督的方式，大法官原則上是肯認的；雖然在學理上、比較法上，其他國家會有些不同的觀點。

此外，「預算法」第91條明定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院的意見，指明彌補資金來源。傅崐萁的提案是否違背預算法相關規定？前立委、政大財政系名譽教授曾巨威說，從條文來看，並不構成「立委不能有這樣的提案」，而是要求法律提案必須審慎考慮財政衝擊及適當財源。

曾巨威認為，如果大家把電價看作是很專業的議題，本來就該由行政部門用專業方式、掌握正確資訊來決定，才是負責的作法，如果今天立法院要把這個權力拿掉，反而違反電價調整問題的本質，未來若修法通過，將使以後電價調整的專業度難以維持、更政治化了。

前立委、政大金融系兼任教授李桐豪建議，如果藍白提案要在立法院會做成決議，要求「在尚未達到能源政策的配比之前，政府必須凍漲電價」，除了代表國會的態度，也迫使新政府必須落實其能源政策。而修「電業法」部分，雖然無法趕上下個月漲電價前適用，但可研議讓收費費率的計算公式直接入法。

李桐豪指出，現行油價有公式入法，但電價沒有。因為原油進口，成本來源相對單純；電可能來自煤、天然氣、太陽能、核能等，因此由電價審議委員會每半年檢討一次。未來修法方向，或可朝向「電價審議委員會的決議，漲幅若超過某個百分比上限，必須經立法院同意。」

國民黨 民眾黨 立法院 調漲 電價

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