蔡總統、賴清德、韓國瑜中樞春祭同台 3人零互動

「中華民國113年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮」於今天上午10時台北市圓山國民革命忠烈祠舉行。蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長韓國瑜、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。

蔡總統在總統府秘書長林佳龍陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨蔡後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，蔡總統並向烈士遺族代表點頭致意。

今天立法院開院會，韓國瑜由於出席祭典，院會由立法院副院長江啟臣主持，這也是江啟臣首次主持院會。韓國瑜出席祭典全程肅穆，與蔡總統、賴清德也無互動。