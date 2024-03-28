黃國昌開直播募120萬責任額 還在教學就當機

民眾黨公職需繳交責任額，民眾黨立委黃國昌昨晚開直播求援「需要大家幫忙」不然就「撒喲那啦（解除黨職）了」，結果直播過程募款網頁當機，連民眾黨主席柯文哲都問「怎麼回事？」不過，黃國昌也證實，今日零時多已經達標120萬責任額。

黃國昌昨晚在直播說，民眾黨不分區立委本月31日前每人需募款120萬責任額，否則會被解除黨職資格。他前兩天收到黨部通知，內容說不分區立委須在當選就職後向中央黨部繳交責任額，額度依黨內規定辦理，每年3月31日前繳交。

黃國昌在直播中說，如果3月31日前他沒有繳交完畢，就要「撒喲那啦（解除黨職）了」本想說要跟一些企業募款，但臉皮薄加上不想欠別人，決定厚臉皮拜託粉絲幫忙，希望粉絲小額範圍捐款，「200元、500元都好，甚至不希望你捐超過1000元。」

結果黃國昌在教導粉絲如何捐款時，發現民眾黨官方網頁大當機，連柯文哲都在IG限時動態問怎麼回事。黃國昌笑回「柯主席，你一定要明察秋毫，你去看一下分工表，什麼時候網站是我管的？」

昨晚黃國昌在YOUTUBE社群向支持者喊話，說很不好意思因為網站瞬間流量過大，讓很多人沒辦法完成捐款，拜託大家，一人捐兩百，捐款備註填寫「黃國昌」讓他順利完成今年度募款額度。

今早黃國昌說，謝謝大家的幫忙與支持，黨部跟他說，今天（28日）清晨零時44分他的責任額已經達標，未來會和台灣民眾黨所有夥伴，繼續努力堅持下去。民眾黨立委黃珊珊今天上午也在臉書分享捐款資訊，請粉絲支持她的責任額，捐款註明「黃珊珊」。