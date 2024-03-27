大動作彈劾被饒慶鈴質疑當打手 監察院回應了
監察院中立性再被質疑。監院今天表示，監察院依據法律獨立行使職權，絕無充當打手或不符比例原則情事。
台東縣某兒少機構2020年發生性侵案，監察院認為縣府社會處遭糾正後未改善，導致2年後又發生情節更嚴重機構人員強制猥褻院生案，昨公布通過台東縣府社會處長陳淑蘭彈劾案。彈劾內容提及縣長饒慶鈴父親，饒慶鈴昨開記者會回擊，「監察院大動作開記者會是做給誰看、當誰的打手，相信民眾不會不知道」。
監院表示，兒少為國家未來最重要之人力資本，應於良好的環境中成長，使其人格得到充分和諧之發展。兒少安置機構為兒少保護最後一道防線，因此政府機關更應依法善盡監督兒少安置機構，讓兒少避免再度受到傷害。監察院保障兒少人權一向不遺餘力，本案依法究責，提案彈劾，關於「監察院無限上綱」、「監察院當打手」等語，顯有誤解，特此澄清，以正視聽。
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