賴清德：香港基本法23條引發外資疑慮 彰顯友善供應鏈重要性

總統當選人賴清德啟動「信賴產業參訪」。賴清德今天在民進黨中常會表示，參訪迄今已經走訪半導體、無人機、軍工、ICT與人工智慧、資安與旅遊的新創企業等產業，不僅獲得熱烈回響，也從參訪、交流中獲益良多。

賴清德指出，台灣在許多產業鏈中，都擁有關鍵技術與優勢；但目前正在經歷一個典範快速轉移的時代，許多原本可以運行好幾年的技術和模式，在當前可能數個月、甚至數周就不再適用了。

賴清德說，政府一定要積極、即時地聽取產業需求，並調整服務的彈性和深度，才能做企業的後盾、當協助市場、鼓勵創新的角色，與市場合作，大步向前。

賴清德表示，台灣許多關鍵供應鏈的信賴產業，充滿創意、而且前景看好，如何協助他們加強既有優勢、鼓勵新創發展、進一步進軍海外市場，打入友善可信賴的供應鏈，是政府要來努力的方向。

賴清德也提到，上周六香港基本法23條正式生效，持續在港人心中，營造不知道底線在哪的小警總，也引發許多外商的疑慮；這更加彰顯友善可信賴的供應鏈特質重要性，在未來，這份重要性會愈來愈強化。

賴清德指出，這也充分說明，民主自由與法治人權的價值，不僅只是理念和價值觀，也更可以是產業發展的必要條件、是台灣吸引外資的重要基礎，政府必須要繼續努力。

賴清德說，本周五是青年節，也藉此機會感謝民進黨青年軍「國務青」，以及社會上廣大的青年朋友長期支持，每個時代的青年都是改革時代的引領者；在選後，民進黨也已經在北中南各地舉辦青年黨公職檢討會，聽取許多寶貴的意見，將化為後續黨務革新的動力，並責成青年部，在四月下旬舉辦「投資未來世代─青年論壇」，藉由廣納建議、了解青年實際的需求，作為黨務革新與新政府施政的基礎。