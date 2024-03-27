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不滿突襲組改 藍中常委將在中央委員會議連署審議

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中常委孫健萍（中）今在中常會後，與中央委員史碩仁、林席源、彭桂港、黨代表劉旭明、蕭瓊珍舉行記者會表示，國民黨應依據政黨法及黨章規定的正當法律程序推動組改，而非朱立倫乾綱獨斷，違反黨章、突襲式組改。記者鄭媁／攝影
國民黨中常委孫健萍（中）今在中常會後，與中央委員史碩仁、林席源、彭桂港、黨代表劉旭明、蕭瓊珍舉行記者會表示，國民黨應依據政黨法及黨章規定的正當法律程序推動組改，而非朱立倫乾綱獨斷，違反黨章、突襲式組改。記者鄭媁／攝影

國民黨中常會日前通過組改案，整併黃復興黨部並成立數位黨部KMT Studio。中常委孫健萍今天表示，將在中央委員會議，展開中央委員連署，要求一併審議，而非選擇性地遵守或補正黨章程序。

孫健萍今在中常會後，與中央委員史碩仁、林席源、彭桂港、黨代表劉旭明、蕭瓊珍舉行記者會表示，國民黨應依據政黨法及黨章規定的正當法律程序推動組改，而非朱立倫乾綱獨斷，違反黨章、突襲式組改。

孫健萍說，對於黨中央僅願意將「KMT Studio」的組改案列入上半年度中央委員會議審議，並於審議通過後實施；卻針對性地將「黃復興黨部裁併」組改案，排除在上半年度中央委員會議審議之外，令人遺憾。

孫健萍說，作為創建民國的中國國民黨。豈能沒有黨內民主？國民黨必須依據政黨法、維護中國國民黨黨章，破除「一言堂」的迷思，深化民主再造，年輕世代才會真心認同與支持。

史碩仁質疑，朱立倫一再強調黃復興是「轉型非裁撤」，絕對不是要消滅黃復興，而是要讓黃復興功能更加強、更年輕；但為何留用一位年近80歲全黨「最年長的黨工」張大鈞來帶領黃復興轉型？

林席源表示，黃復興是最強的戰鬥部隊，希望整合後能發揮戰力，而非弱化力量，甚至讓這批鐵膽忠心的同志分崩離析，失去鐵藍的心。他支持符合民主程序的改革，也希望黨的未來更好；請黨中央提出完整的改革計畫及配套措施，讓所有基層幹部得到適切的安置。

林席源說，他們希望改革能公開透明、符合法制；黨中央不宜破壞體制，組改方案須送交中央委員會議及全代會審議通過，按照黨章的制度走，大家才會心服口服。

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

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