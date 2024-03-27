國民黨欠中山獎學金挨告判賠 李彥秀：尊重司法判決

創設超過60年的國民黨中山獎學金，因黨產帳戶遭凍結停發，直到黨主席朱立倫上任後才復辦。由於國民黨先前未依約給付差額給未完成學業的學生，遭高等法院二審宣判敗訴。國民黨文傳會主委李彥秀表示，尊重司法判決。

根據周刊報導，一位黃姓同學自力救濟拿到博士學位後，至今仍未領到國民黨承諾給付的差額，憤而告上法院，高等法院二審日前宣判國民黨敗訴，須給付學生130萬元確定。

至於是否會尋求救濟管道，以及後續有無針對相關個案盤點，李彥秀表示，國民黨行管會會做相關規範來了解整體的狀況，無論如何，後續有司法的部分，國民黨都尊重司法決定。

此外，國民黨主席朱立倫因出國請假，今日缺席中常會。國民黨發言人楊智伃表示，因私人行程，不便對外透露。由於下周中常會適逢清明連假，將停開一次。