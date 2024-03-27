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綠委質疑對移民署人力較大方 人事長駁：雙方關係很差

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

後疫情時代，旅客出入境人數大增，因應人力需求，移民署人力從成立至今成長538人，超過總員額2成，但離職率卻高居不下，去年移民署國際大隊職員離職率12％。民進黨立委鍾佳濱今天質疑，行政院人事行政總處為什麼這麼大方給這麼多人力，是否對移民署特別好。行政院人事行政總處人事總蘇俊榮表示，「我跟移民署關係很差，基本上不太願意給人力，主要是希望能加快自動查驗通關系統e-Gate 建置。

疫情解封後旅客出入境人數大增，移民署為完善旅客自動化通關作業，減輕國境人員工作負擔，民國111年提出「建構新世代國境查驗服務計畫，預計明年逐步完成建置自動查驗通關系統，預計年底前全數完成建置。

立法院司法法制委員會今邀請行政院人事總處等就政府機關推動人事服務數位轉型專題報告，並備質詢。鍾佳濱質疑，移民署於民國96年成立當時員額不到2400人，現在成長快2900人，足足成長538人，超過總員額2成，是否人總對移民署特別好，給比較多的人力。

蘇俊榮表示，他跟移民署關係很差，基本上要人都不太願意給，今年核給移民署申請的30名人力，主要原因是希望速e-Gate建置。

根據統計，2019年出入境旅客總數5000多萬人次，國際大隊職員離職率超過8%，疫情期間一年總旅客數僅剩不到100萬人次，離職率降到剩4%，疫情過後旅客數回升，去年總旅客數達3600萬人次，離職率又上升到12％，鍾佳濱質疑，移民署國際大隊離職率高的原因為何。

移民署副署長陳建成說，其實是人力結構問題，疫情期間旅客人數大幅下降，因此人員流動率下降，未來會加速自動通關系統建置。

另外，鍾佳濱質疑，台鐵自動售票機因為財務人員要結帳，晚間9時就下班，售票人員卻要工作到晚間11時許，他已經反映此問題4年還是如此，除要求台鐵盡速改善外，也要求人事行政總處研析政府機關型態與人力配置的效能，並借重資訊科技減少政府各機關單位人員低效運用情況，3個月內提出書面報告。

人力 移民署

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