韓國瑜日常午餐曝光 2顆水煎包加小菜不到百元

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天在臉書貼出一張桌子擺著幾份小菜與水煎包。洪孟楷說，他前兩天去立法院長室找立法院長韓國瑜時，碰巧遇到韓國瑜在吃午餐，就是不到百元的簡單餐點，令人訝異的是，韓國瑜辦公室所有同仁還圍在一起用餐，像是家人，「唯真不破！不刻意賣弄的水煎包，就是永遠與庶民站在一起的證明」。

洪孟楷表示，經過近幾周的紛紛擾擾，大家看得出每個立委都要為自己行為負責，民進黨立委這種該質詢而人不到的巨嬰行為，沒人會可憐，自知理虧就該翻頁；韓國瑜昨天大方貼出吃水煎包的照片，是豁達也是輕鬆。「真」就是讓韓到目前為止，民調仍能居於高位、聲量也大的主要原因。他曾見過韓國瑜中午時刻與辦公室同仁不分你、我平坐一張會議桌簡單用餐，這也最能夠證實，韓國瑜的真最是難得。

洪孟楷說，身為黨團幹部，兩、三周前某天中午有事前往院長室找韓國瑜討論，恰巧碰到韓國瑜在辦公室用餐，吃的就是常吃的水煎包。韓國瑜一看見他，就問是否還沒用餐？之後就熱情的招呼自己坐下來一起吃；令人訝異的是，所有院長辦公室同仁一起圍坐用餐，像家人一樣的輕鬆自在。

洪孟楷表示，韓國瑜毫無架子的與大家一起分著幾樣小菜、兩顆水煎包，加起來一人不到百元，難以想像這是貴為五院院長之一的人的午餐。能夠與同仁沒有架子的平起平坐，顯示韓國瑜柔軟的身段，能夠用不到百元的庶民果實、麵食餐點果腹。

洪孟楷指出，辦公室同仁說院長在院內就很常中午跟他們一起用餐也因為立院事情真的很多，院長體恤大家，直接買了水煎包一起分享。

洪孟楷指出，綠營過去兩個月無所不用其極，見縫插針想黑韓國瑜，但是聰明反被聰明誤，就近觀察其實只因為「唯真不破」，當一個人鏡頭前、鏡頭後都是一樣時，就能做好自己的角色、打破惡意攻擊。

洪孟楷表示，這張隨手拍下的照片，原本只是傳給自己太太，要對方猜猜自己中午與韓國瑜？沒想到卻成為一個紀錄，證明韓國瑜始終如一的庶民作風。