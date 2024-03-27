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不怕被罵「炒地皮」 鄭文燦4月1日跨部會研商國土法「踩煞車」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但截至目前為止，全台只有金門、連江、花蓮將「國土功能分區圖」報內政部，其餘縣市恐難在限期內完成。藍綠立委近來接連提案修法延後兩年，行政院副院長鄭文燦4月1日將召開跨部會議，找各縣市首長，確認「是否有配合地方政府作業需求將時程展延之必要」。

本報20日報導國土計畫法可能延後上路，林右昌當天在立院答詢時表示，每月皆有召開協調會議掌握進度，地方各種聲音都有聽到，內政部會依法定期程、計畫程序、配套子法等既定行程進行，目前沒有延後施行的計畫。

不過，行政院26日晚間發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周一開會。

政院表示，目前為止除了連江、金門、花蓮等三縣市已報內政部審議外，其他大多數縣市面臨民眾陳情等問題尚待克服，恐無法依限完成。

政院表示，已有立委提案，建議將公告期限延後兩年。此次會議是為協助地方政府解決困難，並評估地方所需作業時程，確認是否有「配合地方政府作業需求將時程展延」之必要。

民進黨立委吳琪銘提案指出，各縣市陸續將國土計畫法功能分區草案送縣市國土計畫審議會審議，造成被畫設為國土保育地區民眾的惶恐，應持續與民眾溝通，不能忽視民意，修正國土功能分區圖作業期程再延兩年。

國民黨立委馬文君也提案指出，南投縣境內有73.91％土地位在國土保育地區範圍內，農業開發區為23.17％，能作為城鄉發展土地不到3％，不僅限制南投縣發展，也對民眾財產權不利，主管機關圖資更是年久未更新，應延長兩年使計畫更完整。

據了解，這次各縣市都面臨地方壓力，預料國土法展延有可能成為「藍綠共識」；對於原住民土地爭議，則傾向切割處理。

環團砲轟延後是放任炒地皮，地方人士則直言，國土法在執行上根本就是「大地雷」，未來台積電到處設廠、科學園區擴張，周遭土地都受影響。

長期參與人士表示，國土法知易行難，長期以來就是中央和地方的矛盾，藍綠民代檯面上都不想得罪「理想派」，行政院從善如流，有鍋一起背，也是「創造共業」的過程。

內政部 南投縣 行政院

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