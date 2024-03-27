綠提總質詢固定時間 藍白批巨嬰

針對日前立委不在場、質詢權被「沒收」風波。，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，民進黨團本周會提出國會改革方案，包括立法院職權行使法修正草案，主張立委總質詢時「固定時間」。但在野黨立委批評，不要雙重標準，如果真的讓該法案通過，等於是讓所有立委都變成「國會巨嬰」。

朝野針對國會改革議題交鋒，面對在野黨提出國會改革修法草案，內容涵蓋調查權、聽證權、總統赴立院報告國情咨文採即問即答等內容，民進黨團也積極討論，希望盡快提對案。柯建銘昨於黨團記者會中預告，本周提出國會改革方案，預計將修正立法院職權行使法，讓每一位立委未來都能安心質詢，行使憲法賦予的權力。

柯建銘說，黨團國會改革方案除了回應朝野爭議，同時也會補強立法院不足之處，例如黨團認為資訊安全非常重要，擬於立法院組織法增加一名資安長；相關草案預計本周五於黨團大會中說明，並趕在下周二程序委員會排案，以盡早付委審查。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，質詢是立委權力，沒有人要剝奪質詢權，柯建銘常講一堆萬年慣例，「他的慣例比議事規則都重要」，現在又覺得需修法，那以後就不要再拿出所謂的慣例，直接訂出法規。

國民黨立委賴士葆批評，這種法案只是凸顯立法委員「相當大牌」，從立法院長至官員都要等他，完全是浪費社會資源，怎麼會有如此「智障」的想法？民進黨如果真的讓該法案通過，等於是讓所有立委都變成「巨嬰」。