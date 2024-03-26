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藍提停砍公教年金 綠黨團：若要改回來要走回頭路嗎？
年金改革實施將滿6年，多位國民黨立委提案，希望自今年起停止遞減所得替代率。民進黨立法院黨團今天表示，台灣現今所得替代率還略高於國際，前總統馬英九曾說年金今天不改，明天會後悔，現在年金若要改回來，明天更會後悔，現在還要走回頭路嗎？呼籲各政黨三思。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，公教年金改革的核心就在所得替代率的合理與否，世界各國所得替代率不會超過55％，台灣用10年的時間緩降到6成，略高於國際，這樣改革方案社會有高度支持，就是要讓退撫基金可以永續經營，年金不能破產，更不能債留子孫，這都是當初年金改革的核心論述。
吳思瑤引用前總統馬英九曾說「年金今天不改，明天會後悔」，現在用馬英九的畫奉還給國民黨立委，如果要把年金改回來，明天更會後悔，年經永續不分黨的共同責任，政府更是責無旁貸。
民進黨團書記長莊瑞雄表示，改革不易，當年希臘國債那麼多國家支持，也提出相關年金改革，從現在看，以各國退休年金的請領年齡跟所得替代率來看，台灣到2029年開始，所得替代率還是62.5％，就世界潮流來看，台灣是從65歲，德國、美國、英國都67歲以上，所得替代率部分，日德美約50%。
莊瑞雄說，改革無法一步到位，經過上次年金改革好不容易跨出一步，任何政黨執政時，這都是必考題，還要再走回頭路嗎？值得各政黨三思。
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