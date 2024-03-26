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藍提停砍公教年金 綠黨團：若要改回來要走回頭路嗎？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。柯建銘也透露說，修法版本中希望在立法院中增加一名資安長。記者陳熙文／攝影
針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。柯建銘也透露說，修法版本中希望在立法院中增加一名資安長。記者陳熙文／攝影

年金改革實施將滿6年，多位國民黨立委提案，希望自今年起停止遞減所得替代率。民進黨立法院黨團今天表示，台灣現今所得替代率還略高於國際，前總統馬英九曾說年金今天不改，明天會後悔，現在年金若要改回來，明天更會後悔，現在還要走回頭路嗎？呼籲各政黨三思。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，公教年金改革的核心就在所得替代率的合理與否，世界各國所得替代率不會超過55％，台灣用10年的時間緩降到6成，略高於國際，這樣改革方案社會有高度支持，就是要讓退撫基金可以永續經營，年金不能破產，更不能債留子孫，這都是當初年金改革的核心論述。

吳思瑤引用前總統馬英九曾說「年金今天不改，明天會後悔」，現在用馬英九的畫奉還給國民黨立委，如果要把年金改回來，明天更會後悔，年經永續不分黨的共同責任，政府更是責無旁貸。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，改革不易，當年希臘國債那麼多國家支持，也提出相關年金改革，從現在看，以各國退休年金的請領年齡跟所得替代率來看，台灣到2029年開始，所得替代率還是62.5％，就世界潮流來看，台灣是從65歲，德國、美國、英國都67歲以上，所得替代率部分，日德美約50%。

莊瑞雄說，改革無法一步到位，經過上次年金改革好不容易跨出一步，任何政黨執政時，這都是必考題，還要再走回頭路嗎？值得各政黨三思。

年金改革 所得替代率 馬英九

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