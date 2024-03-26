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朝野交鋒國會改革 柯建銘：本周提出綠版 增資安長

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。柯建銘也透露說，修法版本中希望在立法院中增加一名資安長。記者陳熙文／攝影
針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。柯建銘也透露說，修法版本中希望在立法院中增加一名資安長。記者陳熙文／攝影

針對藍白提出國會改革方案，民進黨也計畫提出對案。立法院民進黨團總召柯建銘今預告黨團的國會改革修法版本將於本周提出，預計本周五於黨團大會中做最後說明，並趕在下周二的程序委員會中排案付委。柯建銘也透露說，修法版本中希望在立法院中增加一名資安長。

朝野針對國會改革議題交鋒，面對在野黨提出國會改革修法草案，內容涵蓋調查權、聽證權、總統赴立院報告國情咨文採即問即答等內容，民進黨團也積極討論，希望盡快提出對案。柯建銘今於黨團記者會中預告說，民進黨會在本周提出國會改革方案，預計將修訂立法院職權行使法，讓每一位立委未來都能安心質詢，行使憲法賦予的權力。

柯建銘指出，民進黨團版本的國會改革方案將於本周定案，預定於本周五黨團大會中向所有黨團成員做說明，到時也將舉行記者會正式對外公布，規劃下周送立法院議事處，交由程序委員會排案付委員會審查，希望可以併案審查。柯建銘也重申說，民進黨團所提出的草案版本，該改的地方都會面對，而且有一個重點，就是「決不違憲」。

柯建銘也說，黨團國會改革方案除了會回應朝野爭議，同時也會補強立法院不足之處，例如黨團認為資訊安全非常重要，擬於立法院的組織裡面增加一名資安長的位置。

國會改革 柯建銘 民進黨

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