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李文忠籲綠營調整對中態度 陳建仁：政府沒有逢中必反

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院長陳建仁今赴立法院做施政報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長陳建仁今赴立法院做施政報告，並備質詢。圖／聯合報系資料照片

有媒體報導指出，退輔會副主委李文忠呼籲總統當選人賴清德應調整逢中必反的態度；李文忠則澄清，是綠營部分人士傾向逢藍白舔中必批、逢北京霸凌必反。對此，行政院長陳建仁說，從來沒有聽過這樣的說法，並重申說，政府從來沒有逢中必反，呼籲兩岸繼續創造和平對話的機會。

媒體日前報導，國安會前秘書長丁渝洲發表政府應有終戰指導，報導並稱退輔會副主委李文忠近日與前總統陳水扁辦公室主任馬永成，及賴清德辦公室兩位幕僚拜訪丁渝洲，雙方就國家戰略、軍事戰略、軍事作為，交換意見。

報導引述李文忠的說法表示，他完全同意丁渝洲所說，兩岸同文同種、同根同源，地理相近、經貿密切，兩岸人民目前都過著富足生活，盼兩岸都能珍惜今日的成就，雙向伸出友誼之手，表達善意交流合作，並呼籲準總統賴清德調整逢中必反基調。

不過李文忠發出聲明澄清說，政軍領導者在戰前及戰時各個階段都應有政軍準備及指導，但不宜有終戰指導，理由自明；他並表示，蔡賴及綠營重要政治人物、相關部會負責人均未有「逢中必反」的態度及論述，但綠營有部份人有此傾向，應調整為「逢藍白舔中必批，逢北京霸凌必反」。

陳建仁今赴立法院做施政報告，並備質詢。他在受訪時表示，他沒有聽過這樣的說法，也澄清說，政府從來沒有逢中必反，而是積極來推動兩岸的穩定，和健康的交流，希望透過對等對話，還有民主對話的方式來促進兩岸都能夠和平繁榮，沒有逢中必反的想法。

陳建仁也呼籲說，中國大陸與台灣應該繼續創造和平對話的機會，讓兩岸人民都能夠受惠。

李文忠 賴清德 陳建仁

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