蔡總統未登太平島 陳建仁：主權毫無疑問屬中華民國

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」今將舉行啟用典禮，蔡英文總統未登島參與。行政院長陳建仁指出，附近海域的情勢最近頗為動盪，但強調太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的。

海洋委員會主委管碧玲今證實，「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」將舉行啟用典禮。對於媒體詢問蔡英文總統沒有登島參加，陳建仁說，太平島是中華民國的領域，這是大家都毫無疑問的，且全世界都有這樣的看法。

陳建仁並指出，此一海域最近蠻動盪的，大家可以看到這一兩天，亦出現單方面來破壞區域和平與穩定的狀況。

他表示，在此關鍵時刻，台灣會繼續跟國際社會一起來維護這個地區的和平穩定，並認為，所有國家都有責任，要負起責任來，讓南海成為一個和平的、自由的、開放的海域，讓大家都能夠方便來通行。