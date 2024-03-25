賴清德承諾推「0到6歲國家一起養2.0」增托育費補助

賴清德副總統今天下午接見「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」時，肯定得獎者在幼教領域的付出及貢獻，並承諾未來政府將進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」，增加0到2歲托育費用補助。以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元，使用準公共托嬰或保母服務者補助提升至13000元；第2、3名子女則分別再調高1000元、2000元，減輕育兒家庭的負擔，並保障教保人員的待遇。

「第31屆幼鐸獎得獎人及中華幼兒教育策進會陪同人員」由中華幼兒教育策進會理事長、幼鐸獎召集人曾于珊率領，立法委員許智傑及教育部次長林騰蛟陪同，前來總統府拜會副總統。

賴清德致詞時，代表政府感謝得獎者在第一線照顧、教育國家幼苗的付出與貢獻，及中華幼兒教育策進會多年來致力於推動幼兒教育優質化的辛勞，讓孩子們都能在人生的第一個教育階段得到品質最好的教育，幫助他們在人生旅程上走得更穩、更遠。

賴清德表示，蔡總統上任之後，非常重視幼兒教育，大力推動「0-6歲國家一起養」政策。其中，由家人照顧或就讀私立幼兒園的育兒家庭，自2022年8月起，每月可領的育兒津貼或就學補助，第1胎每月5000元，第2胎以上再加領。至於2到5歲幼兒，如果就讀公立幼兒園，家長一個月最多只需負擔1000元；非營利幼兒園，家長一個月最多負擔2000元；準公共化的幼兒園，家長一個月最多只要負擔3000元。

賴清德進一步指出，去年底，公共化幼兒園累計增加3409班，也有1944間私立幼兒園加入準公共機制，額外提供超過48.8萬個平價就學名額。顯示「0-6歲國家一起養」政策發揮效果，減輕育兒家庭負擔。

賴清德強調，未來他將在既有基礎上，進一步推動「0-6歲國家一起養2.0」政策，增加0到2歲托育費用補助。以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元，使用準公共托嬰或保母服務者補助提升至13000元；第2、3名子女則分別再調高1000元、2000元。

賴清德表示，在照顧育兒家庭同時，還要更加精進，增加教保人員的專業訓練並確保師資待遇，提高第一線工作人員的薪水。在少子化趨勢下，孩子的照顧及教育更顯重要，期盼大家一起努力，讓孩子在未來路上走得更穩。最後，副總統再次感謝得獎者在幼教第一線付出的努力，並預祝大家兒童佳節愉快。