馬英九訪陸挨批 洪秀柱挺：愛台保台不是綠營政客專利

前總統馬英九下周將率團訪問中國大陸，有媒體報導提及「綠營痛批馬英九的行為，根本對不起台灣人」。中華青雁和平教育基金會董事長、國民黨前主席洪秀柱今天聲明，大陸與台灣地區皆是我國憲法領土範圍，帶領台灣青年增進對自己國家領土與同胞的認識，相較當前執政黨與政府各種違法亂憲的作為，更值得媒體與國人肯定。

中華青雁和平教育基金會指出，他們本著促進兩岸青年交流、和平發展的宗旨，長期推動相關工作，與所有以維持兩岸和平為目標的團體目標一致。

聲明指出，蔡英文總統曾言「我當總統一天，沒人需要為他的認同而道歉」，而「愛台保台」更不是綠營台獨政客的專利。親美抗中把台灣帶入兵凶戰危，把台灣青年送入戰場，反台獨護和平，透過交流與對話推動未來統一，這些合法合憲的保台行為，才是真的愛台保台的行動。

聲明指出，大陸與台灣地區皆是我國憲法領土範圍，帶領台灣青年增進對自己國家領土與同胞的認識，相較當前執政黨與政府各種違法亂憲的作為，更值得媒體與國人肯定。