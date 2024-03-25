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劉和然成侯友宜熱門接班人？ 綠白呼籲「先把市政做好」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午赴鶯歌區公所主持行動治理座談前與里長熱情問候，副市長劉和然也緊跟在後與里長們問候。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今下午赴鶯歌區公所主持行動治理座談前與里長熱情問候，副市長劉和然也緊跟在後與里長們問候。記者李成蔭／攝影

新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪，雖對2026選舉沒有明確回答，但相關說法中引人聯想。有地方議員認為，劉和然最大本錢就是副市長，如果建設能不分藍綠白做好，有機會代表國民黨，不過也有議員認為，侯友宜才說要回歸市政，過多討論接班人，有違市民對市府的期待。

民進黨新北市議員卓冠廷表示，劉和然不是基層選舉出身，但看得出侯友宜確實有意培養與拉抬，包括很多活動也是侯友宜帶著跑，但其實國民黨不只劉和然，包括立委洪孟楷、傅崐萁、羅明才都躍躍欲試，不一定比劉和然差。

卓冠廷說，劉和然最大的本錢就是現任副市長，如果能夠做到建設不分藍綠，對於議員建議與忠告能夠傾聽，其實大有可為，否則出線機率低。

國民黨新北市議員陳偉杰則說，黨內人才濟濟，能夠承接侯市長，延續相關政策的，他們都會全力支持，劉副市長從基層做起，長期跟著侯市長，對市府政策與脈絡掌握清楚，他建議劉可以增加與民眾互動加強印象，畢竟技術官僚出身的他還沒有選舉基礎。

民眾黨議員陳世軒則說，2026對民眾黨是非常重要的一戰，包括議員、市長都不會缺席，但人選還沒出爐，黃國昌委員過去是新北的地區立委，目前責任區則是在板橋，對於相關市政與地方需要的資源都相當嫻熟，努力為新北爭取建設。

陳世軒說，對於今早劉和然專訪，他直言市政議題太少，大多圍繞劉和然個人經歷，確實令人聯想，但他強調，侯市長才宣布回歸市政，大家都睜大眼睛在看，市府目前應該先專注市政，討論太多下一屆市長選舉，有違市民對市府的期待。

劉和然 議員

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