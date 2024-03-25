劉和然成侯友宜熱門接班人？ 綠白呼籲「先把市政做好」

新北市副市長劉和然今天接受媒體專訪，雖對2026選舉沒有明確回答，但相關說法中引人聯想。有地方議員認為，劉和然最大本錢就是副市長，如果建設能不分藍綠白做好，有機會代表國民黨，不過也有議員認為，侯友宜才說要回歸市政，過多討論接班人，有違市民對市府的期待。

民進黨新北市議員卓冠廷表示，劉和然不是基層選舉出身，但看得出侯友宜確實有意培養與拉抬，包括很多活動也是侯友宜帶著跑，但其實國民黨不只劉和然，包括立委洪孟楷、傅崐萁、羅明才都躍躍欲試，不一定比劉和然差。

卓冠廷說，劉和然最大的本錢就是現任副市長，如果能夠做到建設不分藍綠，對於議員建議與忠告能夠傾聽，其實大有可為，否則出線機率低。

國民黨新北市議員陳偉杰則說，黨內人才濟濟，能夠承接侯市長，延續相關政策的，他們都會全力支持，劉副市長從基層做起，長期跟著侯市長，對市府政策與脈絡掌握清楚，他建議劉可以增加與民眾互動加強印象，畢竟技術官僚出身的他還沒有選舉基礎。

民眾黨議員陳世軒則說，2026對民眾黨是非常重要的一戰，包括議員、市長都不會缺席，但人選還沒出爐，黃國昌委員過去是新北的地區立委，目前責任區則是在板橋，對於相關市政與地方需要的資源都相當嫻熟，努力為新北爭取建設。

陳世軒說，對於今早劉和然專訪，他直言市政議題太少，大多圍繞劉和然個人經歷，確實令人聯想，但他強調，侯市長才宣布回歸市政，大家都睜大眼睛在看，市府目前應該先專注市政，討論太多下一屆市長選舉，有違市民對市府的期待。