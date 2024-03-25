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監察院尚難廢除 在野黨合作可改善

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日監察院爭議多，廢監院呼聲又起。聯合報系資料照
近日監察院爭議多，廢監院呼聲又起。聯合報系資料照

「廢除監察院需透過修憲，可行度較低，但國會多數並非民進黨，若能在人事權表決上團結，可讓監察院相對中立！」針對近日監察院爭議，學者劉兆隆認為要修憲解決已經不可能。但學者廖達琪指出，下批監委將於2026年產生，且國會多數非民進黨，藍白有機會合作，讓更多非綠人士進入監察院，以增加獨立性。

近日監察院爭議多，廢監院呼聲又起。監院因呼籲法務部，研議將79年殺警案死刑犯王信福提非常上訴及再審，加上又以11比2否決行政院前發言人陳宗彥因接受性招待的彈劾引發爭議。但過去多被批評監察院淪為執政黨酬庸工具，若要廢除也有修憲門檻，各黨都曾高喊廢考、監，但至今仍沒有下文。

不可能修憲廢考監

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆受訪時分析，考試權若在三權分立的國家是人事權（行政），而監察權是從國會調查權分出來，但因為我國憲政體制特殊，因此獨立成另外兩權。他說，若要用修憲來解決，以前年18歲公民權修憲案的經驗來看並不容易，廢考監的難度比前年18歲公民權還高。

劉兆隆直言，若要用法制弱化考監角色也不容易，因為先前已經通過《考試院組織法》修法，將考試委員的人數從19人降為9人，但這已經是極限了，廢考監形成共識的難度相當高，他認為這個議題目前是無解的狀態。

應把握人事同意權

但中山政研所榮譽退休教授廖達琪受訪時說，修憲雖然不可能，但是在政治上還是有操作的空間，以2014年為例，國民黨當時雖在國會有超過半數席次，但時任總統馬英九提名的29位監委，有11位被立法院否決，這是因為當時立法院長王金平與民進黨合作造成的，雖是罕見案例，但也有形成制度的效果。

廖達琪說，監察院有彈劾、審計權，要完全中立並不可能，但由於下批監委將在2026年提名，而立法院多數目前並非民進黨，賴清德的提名應該會有跨黨派考量，否則在國會不易過關，藍白也要善用機會，讓更多跨黨派的人進入監察院，相對來說就不會那麼靠攏執政黨。

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