陳明通出書指林智堅抄襲是政治鬥爭 王鴻薇批胡說八道

台大前教授陳明通出書為新竹市前市長林智堅論文抄襲案辯護，直指該案是國民黨啟動的政治鬥爭，書中直接點名國民黨立委王鴻薇。王對此回應，認定林智堅論文為抄襲的是民進黨執政下的行政機關、台大、中華大學，國民黨是在野黨，有何能力可以做政治鬥爭？根本是胡說八道，懷疑陳明通出書是想藉此洗白，為自己下一步布局。

王鴻薇說，陳明通直到現在還認為林智堅論文抄襲案是世紀大冤案，不知道他是否有在書中點名台大、法院、教育部？

王鴻薇表示，林智堅論文分別被台大、中華大學撤銷學位，是教育部、學校認定林智堅抄襲，而不是她可以決定的。更別提林智堅還為論文被指涉抄襲興訴，卻在法院接連敗訴，等於是法院都認定林智堅論文抄襲。

王鴻薇提到，林智堅論文抄襲案發生時，民進黨是黨政軍一把抓，國民黨根本沒有影響行政單位與學校的能力，竟然還敢說這是政治迫害？

王鴻薇指出，該事件才過不到兩年，陳明通就想用胡說八道洗民眾記憶，試圖以政治鬥爭、話術來轉移林智堅抄襲事實。懷疑陳明通希望於5月20日政權替換時，為自己洗白。不過，此舉明顯打錯算盤，她不信民進黨總統當選人賴清德會認這筆帳，跳出來力挺陳明通及林智堅。