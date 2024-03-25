北、基延續施政出包 後任為前任收殘局

台北市長蔣萬安決定解除前市長柯文哲任內簽的台智光網路合約，之前，基隆市長謝國樑批評前市長林右昌東岸商場與NET簽約不清楚，有產權爭議。台北與基隆近日不約而同，出現前朝施政被現任政府檢視的狀況。但與其雙方陷入口水紛爭，不如由後任儘速將問題解決，民眾也不想再看到無謂的爭吵。

監視器網路費有爭議

國民黨北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准；台智光與北市府的「超怪合約」浮上檯面，更引得前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火。

柯文哲批評，北市府與台智光的不平等條約是在郝龍斌前市長時簽的，一簽25年，怎麼能說解約就解約？他同時質疑，自己任內路傳輸服務費預算是4.6億元，但蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元，應該解釋為何多編9000萬預算。

蔣市府則要求柯文哲面對關鍵問題，為何明明已經有原先契約可以議價，還要特別簽訂警察局的「專案費率合約？」，「且為什麼設定3M費率為每月2200元？是按何標準所訂？」問題的核心正是3M費率，這也是柯文哲至今不敢回答的問題。

東岸商場產權不明

先前基隆也因為東岸廣場招標爭議，讓前後任市長林右昌、謝國樑頻頻隔空交火。林右昌批評，基隆東岸廣場的金雞母賤價委商，過程黑箱、手段粗暴，謝市府去年若決定不跟現任廠商續約，應有半年以上的時間可以處理產權登記。他更質疑，為何固定權利金只有1500萬？為何那麼少的投資，卻要給30年的招標期限？

謝國樑回應指出，之所以會有產權的爭議，都是因為前市府不登記產權在市府名下，按照慣例，大多數狀況都會在一個月內完成產權登記，但林右昌市府卻多年不進行登記。謝國樑說，林右昌市府任內的固定權利金就是5000萬，但變動權利金永遠是零，這是會計方法不同出現的結果。

但前基隆市議員王醒之受訪時曾坦言，謝國樑市長指揮警力破門「強制點交」，手段嚴厲已留下不良印象；而林右昌至今未能交代清楚與NET的關係，其增建也沒有進行產權登記，也有過失。他呼籲，基隆市民應跳脫藍綠，不要偏聽，雙方也待應該交代清楚自己的政商關係。

翻舊帳沒完沒了？

從這兩個紛爭案來看，其實無論前後朝都有可議之處。既然如此，與其過分聚焦誰該負責，不如將相關案件儘速處理，其實對現任政府更為有利，畢竟現任政府也有成為前任的機會，這樣翻舊帳的行為恐沒完沒了，民眾早已厭倦這類的政治口水。







【更多精采內容，詳見 】