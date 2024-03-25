打臉黃珊珊？稱蔣萬安沒搞清楚 北市拿警局專案契約駁斥
台北市長蔣萬安今啟動解除柯文哲任內訂的2200元費率合約，北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊反擊稱「106年合約當年就執行完，沒有解不解約問題，蔣根本沒搞清楚狀況」。市府副發言人郭音蘭拿出警察局專案契約打臉黃，表示「很抱歉，不是故意打臉黃前副市長」，根據警局專案契約第七條「本協議書履行期間自簽約日起至『台北市光纖網路委外建設暨營運案』契約到期日止。」
郭音蘭說，柯任內北市府簽訂的106年合約，明顯還在持續生效當中，請黃不要枉顧事實、一再硬拗，黃有律師資格，應該可以理解搞不清楚狀況的人到底是誰？「蔣市長根本沒有搞清楚狀況」，請吞回去。
對於柯文哲昨指「蔣市府乾脆趁這機會解約」。郭說，柯文哲認為要解約，但今天上午黃珊珊又說「如果廢掉子約...可能造成資安空窗期」，一個說要解約，一個說解約會有問題，黃珊珊是不是在打臉柯文哲？二位前市府首長之間，能否做到至少立場不要矛盾？相信民眾都在檢驗。
郭音蘭也質疑，「如果母約真的有問題，柯文哲執政八年，為何不廢除母約？」「黃珊珊當過議員，有沒有要求過台智光解約？擔任台北市副市長三年，甚至還負責督導資訊局，手握大權時，為何不廢掉母約？」
郭音蘭說，黃珊珊一再轉移焦點，無法迴避柯市府任內的問題。黃應該要正視已經多次無法回答的問題，也就是106年為什麼要為台智光簽訂一個專案合約？3M費率為什麼要訂在2200元？有保存公文習慣的黃珊珊能不能協助說明，議價過程的紀錄到底在哪裡？
郭音蘭說，市長蔣萬安已要求法務局及相關局處，即刻啟動解除106年柯市府所簽訂專案費率合約的相關作業，是誰在面對問題、解決問題？又是誰製造問題而無法解答？相信大家都看在眼裡。
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