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台智光案...民進黨質疑合約跨三任市長 籲藍白不要甩鍋

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台北市政府與台灣智慧光網合約引爭議，民進黨今批評，台智光案長達25年，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任台北市長，質疑這25年上百億的超級肥約，到底有多少納稅錢被揮霍，被圖利給廠商，呼籲藍白不要再甩鍋卸責。圖／民進黨提供
台北市政府與台灣智慧光網合約引爭議，民進黨今批評，台智光案長達25年，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任台北市長，質疑這25年上百億的超級肥約，到底有多少納稅錢被揮霍，被圖利給廠商，呼籲藍白不要再甩鍋卸責。圖／民進黨提供

台北市政府與台灣智慧光網（台智光）合約引爭議，民進黨中天今天批評，台智光案長達25年，橫跨郝龍斌、柯文哲蔣萬安3任台北市長，質疑這25年上百億的超級肥約，到底有多少納稅錢被揮霍，被圖利給廠商，呼籲藍白不要再甩鍋卸責。

民進黨中央發言人吳崢、政策會執行長王義川、台北市議員簡舒培今舉行「藍白卸責互咬 柯文哲、蔣萬安請給市民100億的真相」記者會。

王義川三問柯文哲，首先，柯文哲執政台北市8年，每天早上在戰情室，有沒有討論過台智光的案子，如果有，請公開會議記錄、參與人員；第二、柯文哲有沒有跟國民黨台北市議員陳重文吃飯，吃飯的時候有沒有討論台智光的案子，陳重文有沒有約討論台智光案子，如果有，請公開時間地址跟結論；第三、柯文哲覺得台智光案子怪怪的，覺得是議會勾結財團，但8年任內，為什麼放縱還放水，為何縱容下面局處簽子約，請柯文哲回答。

同時，王義川也三問蔣萬安，第一、是否覺得郝龍斌簽這個約很奇怪，是否覺得柯文哲8年還繼續發包這個約很奇怪，或者也覺得這個約很好；第二、是否要把台智光和北市府主約解掉；第三，是否還會讓台北市各局處跟台智光簽子約。

他並質疑，民眾黨4個市議員，包括黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽，為何至今都噤聲，並質疑他們有沒有跟台智光任何一個官員吃過飯，有無溝通互相了解? 希望他們公開透明。

吳崢則表示，台智光案是長達25年的肥約，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任市長的重大問題，3任市長任內各局處每年簽訂的子約愈來愈多、開銷年年成長，國民黨和民眾黨別再迴避責任，應說清楚與台智光議價過程，公開透明給社會交代。同時，在母約當中，有明定佣金與餽贈的禁止條款，若有任何不正利益，甲方應立即與乙方解約。

柯文哲 蔣萬安

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