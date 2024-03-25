藍營要求9月凍漲電價 酸王美花520後可開烘焙坊

台電4月將調漲電價，引發各界討論。國民黨立法院黨團今天痛批經濟部長王美花，指王美花帶頭「警告」業者，不得以漲電價為由調整售價，「是要業者自己吞下去」？要求經濟部電價審議委員會今年9月不得再調漲電價，同時酸王美花在5月20日後，可以回到民間開一間「王美花烘焙坊」。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，民進黨政府漲電價還發圖卡扭曲，詐騙全民。經濟部發出的圖卡稱，每日只漲2元電價成本的「北部某烘培坊」，每月用電不超過700度，但事實上，只要是有烘培、烤箱等設備烘培坊、麵包店，每月用電至少在2萬度左右，將多繳1萬元以上得電費。經濟部長王美花甚至「警告」業者，不得以漲電價為由而調漲價格，王美花現在是要業者自己吞下去？

國民黨立法院黨團副書記長羅智強表示，所謂「巧婦難為無米之炊」，但是，「美花可以無電烘培」，王美花再次創造台灣政壇奇蹟，也創造無電烘培的傳奇。走訪選區烘培坊，根本找不到用電在700度以下的店家，估算電價調漲公式，每月每間門市將多支出2500元、麵包工廠將多出3000元，這還不包含夏季電價。

國民黨立法院黨團副書記長徐巧芯表示，租屋族每度電從5元漲到6元，倘若超過400度電，每度電7元，台灣現有300萬租屋族全部「受害」，將是多大影響？蔡政府調漲電價後，物價上漲，全部轉嫁消費者，也讓中小企業公司，無法增加盈餘為員工加薪。經濟部須下架說謊圖卡，勿再欺騙國人。

國民黨立法院黨團副書記長張嘉郡說，民進黨政府不敢面對錯誤的能源政策，既要廢核能，又不敢燒燃煤，綠能遲遲無法達標，只能用高成本的天然氣發電。中油現在以兩倍價格將天然氣賣台電，等於是經濟部左手賣右手，全民買單。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄表示，走訪市區內麵包店、烘培坊，沒有一家用電低於700度，大概也只有「王美花烘培坊」的限定店才做得到。經濟部說烘培坊每日電價只多出2元，根本就是鬼話連篇，王美花部長在520之後應該開一間「王美花烘培坊」，體驗烘培坊的用電量。台電總計虧損超過4000億元，在民進黨執政8年，民生用電累積漲幅35%、工業用電累積漲45%。國民黨立委楊瓊瓔則呼籲電價審議委員會，「9月不得再調漲電價。」

國民黨立委李彥秀表示，行政院長陳建仁在立法院接受立委質詢時稱，「沒有看守內閣」的問題。現在沒有看守內閣，只是呈現無政府狀態，上周升息半碼，央行總裁楊金龍承認，是為電費調漲後，因應物價上漲所造成的影響而準備。台電負債4000億元，民進黨政府的能源政策再不改變，就只能期盼全民「用愛發電」。