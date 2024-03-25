北市警用監視器傳輸費爭議，前後市長柯文哲、蔣萬安開戰。台北市長蔣萬安今天表示，即刻啟動解除柯文哲任內2200元專案費率的合約作業。民眾黨北市議員陳宥丞開轟蔣萬安「假解約！真害怕？」

陳宥丞說，蔣萬安今天為了轉移焦點，除了被收押議員，還有誰受到壓力？誰收到好處？為什麼4.6億暴增5.5億 ? 毫無理由拿106年早已履行合約來解約糊弄百姓、模糊焦點，奉勸蔣市府不要害怕，也把自己上任後與台智光簽訂的開口契約一併辦理解約。

陳說，若真跟台智光解約，母約中明訂市政府若要求解約，必須依政策變更、台北市議會大會決議、情事變更或不可抗力，蔣市府更必須說清楚，為何不敢解除民國100年與郝龍斌簽的原始合約？

另外，對於去年北市議會警衛委員會下附帶決議「要求警察局做備援系統」，陳宥丞說，請問市長「你開始做了嗎？你認為這契約有問題要解約，沒有備援系統是要讓民眾的生命安全開天窗嗎？」