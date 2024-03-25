影／電日漲2元？ 國民黨團：民進黨不詐騙不會執政？
國民黨團書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯、立委許宇甄、張嘉郡、羅智強、李彥秀、楊瓊瓔上午一起舉行「電價漲幅每日只漲2元？ 經濟部大搞詐騙！ 民進黨不詐騙不會執政？」記者會，洪孟楷批經濟部搞詐騙！烘焙坊不可能每日只漲2元？把全民當三歲小孩在騙。
立委許宇甄表示沒有烘焙坊用電在700度以下，更拿出貼有「王美花烘焙坊700度電限定麵包」來諷刺經濟部；立委張嘉郡指台電說烘焙坊一個月多10951元，經濟部說烘焙坊每日只漲2元？一個月多60元，兩者相差182.5倍。
立委楊瓊瓔質疑九月份的電價審議委員會，會不會再調漲電價？質疑薪資七年負成長，政府你到底看到民眾沒有？你到底聽到民眾沒有？
立委羅智強諷刺經濟部長王美花是「無電烘焙王美花」，政府是公然說謊、粉飾太平。
國民黨團書記長徐巧芯表示一蘭拉麵調漲4%，難道這不是因應電價調漲嗎？百貨公司攤位房租已經因應電價調漲了。政府電價漲價轉嫁給消費這，導致無法加薪，批評經濟部的圖卡是自己想像的。
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