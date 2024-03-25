影／電日漲2元？ 國民黨團：民進黨不詐騙不會執政？

國民黨團書記長洪孟楷、副書記長徐巧芯、立委許宇甄、張嘉郡、羅智強、李彥秀、楊瓊瓔上午一起舉行「電價漲幅每日只漲2元？ 經濟部大搞詐騙！ 民進黨不詐騙不會執政？」記者會，洪孟楷批經濟部搞詐騙！烘焙坊不可能每日只漲2元？把全民當三歲小孩在騙。

立委許宇甄表示沒有烘焙坊用電在700度以下，更拿出貼有「王美花烘焙坊700度電限定麵包」來諷刺經濟部；立委張嘉郡指台電說烘焙坊一個月多10951元，經濟部說烘焙坊每日只漲2元？一個月多60元，兩者相差182.5倍。

立委楊瓊瓔質疑九月份的電價審議委員會，會不會再調漲電價？質疑薪資七年負成長，政府你到底看到民眾沒有？你到底聽到民眾沒有？

立委羅智強諷刺經濟部長王美花是「無電烘焙王美花」，政府是公然說謊、粉飾太平。