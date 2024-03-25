影／等同詐騙集團？ 吳思瑤回：國民黨「扯太多了？」

民進黨團幹事長吳思瑤回應國民黨立委王鴻薇爆料吳思瑤律師團隊中的律師黃耕鴻，疑似擔任「詐團車手」的辯護律師，將偵查秘密洩漏給詐團上游組織，並牽線給其他律師要求接案後回報機密，目前已被羈押。

吳思瑤表示打擊詐騙毋枉毋縱、決不寬貸這是民進黨的立場，聽聞涉案，自己除了震驚之餘，更深感痛心與遺憾，深怕因此打擊年輕有熱情的律師，「但我們仍勇敢面對，站在第一線服務選民，免費法扶諮詢會繼續服務」。

這位黃姓律師，她是在2019年與眾多的志工律師團認識，2021年開始提供諮詢服務，過去在選舉期間也確實有幫忙站台，如此而已。呼籲國民黨不要無限上綱，若硬要把自己跟詐騙集團畫上等號，這會不會「扯太多了？」「扯太多遠了？」。

隨後質疑台北市議員張斯綱沒有參加針對凱凱案的專案報告，與喊話台北市議員張斯綱，你誣陷農委會前主委陳吉仲被判賠要拘役跟罰金，難道你沒有學到教訓嗎？