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蔣萬安解約柯文哲任內簽訂合約 游淑慧：根本之道作法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國立清華大學台北校區月涵堂23日舉行修建工程動土典禮，台北市長蔣萬安（前排右1）、民眾黨主席柯文哲（前排右2）出席，並接受媒體訪問。中央社
國立清華大學台北校區月涵堂23日舉行修建工程動土典禮，台北市長蔣萬安（前排右1）、民眾黨主席柯文哲（前排右2）出席，並接受媒體訪問。中央社

台北市警用監視器傳輸費案（台智光案）爭議延燒，台北市長蔣萬安今天表示，北市府即刻啟動解除2017年柯文哲簽訂的警察局2200元專案費率合約。台北市議員游淑慧表示，這是捍衛台北市權益的作法，把柯文哲市長任內簽的不平等條約廢掉，才是根本之道。

游淑慧今天在國民黨中央受訪表示，柯文哲昨天不是也嗆停約嗎？現在大家質疑的都是2200元的高費率，租用寬頻沒有問題，本來就是需要租網路傳輸的，而且當時這個台北光纖網路系統是為台北市政府專門建置的，25年以後，這一套光纖都是台北市政府的租用，這沒有問題，重點是能不能用比市價更便宜的價錢租到。

游淑慧表示，現在檢調調查的是，是不是有民代護航，以比較高額的價錢去租到，現在外界認為是不合理的價格，可是追根究底，那是柯文哲當年核定的價錢，所以蔣萬安現在把約給廢掉，就是要全部重新去檢討更適宜的價格，她認為這是捍衛台北市民權益的根本之道。

游淑慧提到，市府很多機關都跟台智光租用網路，但是大家沒有好奇，為什麼只有警察局的費率出問題，其他單位的費率都沒有問題，就是因為2017年柯文哲簽訂了警察局的專案費率，台智光一直說他們給警察局的線是專線，所以比較貴，正因有這個專案合約保護台智光在警察局的費率比較貴，所以廢掉這個約之後，警察局的費率才可以跟其他費率一起議約、一起降下來。

至於蔣柯大戰，是否影響2026布局？游淑慧表示，地方選舉不像是總統是單一選舉，單一選舉才有可能合作，多席次的，「難道民眾黨市議員不提人嗎？」也不太可能，縣市首長選舉看起來，柯文哲打算大規模提名，國民黨還是希望爭取到選民的支持，不是去仰賴對方的支持，而是要比對方好，讓選民願意支持國民黨。地方縣市首長目前執政的效率跟政績都很好，希望藉此來爭取到各地方縣市的民眾支持，這才是王道。

柯文哲 警察

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