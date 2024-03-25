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馬習二會有望？馬辦：尊重陸方安排 盼再與老朋友碰面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
圖為2015年新加坡馬習會，馬英九（右）與習近平（左）進場前跟媒體記者揮手。本報資料照片
圖為2015年新加坡馬習會，馬英九（右）與習近平（左）進場前跟媒體記者揮手。本報資料照片

馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子赴廣東、陝西與北京參訪交流。知情人士指出，馬辦將此行定位為「和平之旅」，馬英九願意以執政時的經驗，以及對兩岸和平的使命感，在當前艱困情況下，盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。

馬英九此次赴陸，是否有望在北京與中共高層會面，或有「馬習二會」的可能性，備受關注。蕭旭岑表示，2015年在新加坡舉行的兩岸領導人會晤後，一別近9年，「我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排。」

大陸國家主席習近平第三任後，未見任何台灣人士，國民黨副主席夏立言訪陸期間也只見到大陸全國政協主席王滬寧。熟悉兩岸人士指出，習第三任後中共整體策略改變，作法和前兩任不同，台灣客人皆由王滬寧與國台辦主任宋濤見。是否有「馬習二會」尚未可知，但就算沒有「馬習二會」，馬此行對兩岸的融冰效果已經開始。

金廈海域爭端未解，知情人士表示，兩岸敵意上升，過去「互不否認治權」情形消失，緊張情勢升高，對岸海警船開始進入金門禁止、限制水域，國軍又擬實彈演習，擦槍走火機率上升，已造成全民不安。在兩岸情勢緊張，民進黨又沒有兩岸對話管道的情形下，這是一趟和平之旅，也是融冰之旅，不只台灣需要，兩岸需要，全世界也需要。

知情人士表示，馬英九願意以執政時的經驗，以及對兩岸和平的使命感，在當前艱困情況下，盡一己之力，傳達台灣民眾心聲，化解兩岸人民敵意，避免戰爭，謀求和平。「避戰謀和」不但符合台灣人利益，也是兩岸共同利益，對兩岸關係與世界和平都是正面的訊號。

北京 台灣人 馬英九

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