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蔣萬安：將解除柯市府與台智光2200元費率合約

中央社／ 台北25日電

北市政府與台灣智慧光網合約引發關注，市長蔣萬安今天表示，前市長柯文哲當時依廠商提報的2200元費率照案通過，合約有爭議，已要求法務局啟動解約作業。

台灣智慧光網公司表示，尊重市府想法，依照合約配合辦理。

蔣萬安今天出席台北市首都盃國際技能競賽活動啟動記者會前接受媒體聯訪，對於市府與台智光簽訂的費率是否合理表示，目前尚未看到柯市府當時詳細議價的過程，只有會議紀錄顯示，廠商提報的新台幣2200元費率照案通過。

蔣萬安說，針對民國106年簽訂的專案費率合約，他已經要求法務局等相關單位即刻啟動解約作業，後續也會全面檢視其他與台智光的合約，「我們現在就來做困難的事」。

媒體追問，前市長郝龍斌時期簽訂的母約是否會一併清查，蔣萬安未正面回應，僅稱現階段認定柯市府在106年簽訂的專案費率合約有爭議，所以啟動解約作業。

他強調，他的態度就是面對問題，想辦法解決問題。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照先前網路傳輸服務費的舊合約費率編列預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府自郝龍斌時代與台智光簽訂的合約爭議浮上檯面。

郝龍斌任內推動「光纖網路建置」政策類BOT案，委託台通光電股份有限公司協助鋪設北市光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立子公司台智光，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。

柯文哲任內再與台智光簽訂市警局監視器專案網路的子約，設定每支監視器3M傳輸費率為每月2200元。蔣萬安上任後持續就費率與台智光議價，最後將費率壓至每月2100元，113年度約須耗資5.02億元。

北市 網路 蔣萬安

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