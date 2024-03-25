王鴻薇批吳思瑤律師團隊有詐騙首謀 吳思瑤嗆別無限上綱

國民黨立委王鴻薇、台北市議員張斯綱今開記者會指出，民進黨立委吳思瑤律師團隊中，有一名涉詐欺、洗錢犯罪的犯嫌黃姓律師，疑似為詐團車手辯護，將偵查秘密洩漏給詐騙集團的上游組織，還牽線給其他律師要求接案後回報機密，目前已經被羈押禁見。吳思瑤表示，絕對支持檢調嚴查詐騙，黃姓律師只是她的志工，平均3個月提供一次免費法律諮詢，國民黨現在無限上綱，硬是要把她和詐騙集團畫上等號，會不會扯太遠了？

王鴻薇在記者會中出示照片表示，吳思瑤不但跟黃嫌站路口拜票，還讓黃參加勝選慶功宴，痛批吳思瑤跟涉嫌詐騙集團首謀慶功，要受害者情何以堪？是在跟前宜蘭縣立委陳歐珀看齊嗎？

王鴻薇說，該案會東窗事發，是調查人員於2023年8、9月時偵辦數起詐團案件時，發現鄭鴻威、黃耕鴻等多名律師，涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，再通報給詐騙集團違法利用。檢調查出，黃、鄭都是詐欺、洗錢犯罪的首謀，目前已羈押禁見，吳思瑤沾到詐騙集團，不就是陳歐珀第二嗎？

張斯綱提到，據這些照片，黃姓主嫌不但過去支持吳思瑤，更是打著「正義律師挺正能量立委」的名號，在路口幫吳思瑤拜票，甚至連吳思瑤立委勝選慶功宴，黃嫌都是座上嘉賓，看到吳思瑤跟詐騙案主嫌慶功，不知道這些受害者心中怎麼想？黃還算正義律師？吳思瑤要不要出面與社會大眾解釋清楚？

王鴻薇呼籲檢調，這些律師涉嫌犯行顯然不只洩密，甚至當上軍師出謀畫策，還可針對自己不法所得，找上具有會計師專業背景的同伴以虛擬貨幣洗錢、協助掩飾犯罪所得。

王鴻薇指出，為保全被害人的財產，請檢察官比照im.B一案模式，將主謀的財產，包括房子、土地、帳戶現金於偵察階段全扣押，以免日後被害人求償無門，更應避免案子拖延，讓詐團主謀有時間脫產。

吳思瑤表示，對於打擊詐騙，她絕對支持檢調嚴查澈辦，毋枉毋縱、絕不寬貸是民進黨的立場。她要感謝有檢調同仁努力偵辦，才讓這個案件被看見、關注，「我本人也才知道有一位黃律師也涉案」，同時謝謝王鴻薇今天的記者會，讓她有機會就個案的部分好好和大家說清楚。

吳思瑤表示，每一個民意代表都會在服務處提供免費的法律諮詢，她服務處的志工律師團非常龐大，是少數每周一到每周五都提供免費的律師諮詢的服務處，所以需要大量的律師志工來協助。據查黃律師是在2021年5月加入她的律師志工團，這3年多來黃輪班服務13次，平均3個多月輪班一次，就如此而已。

吳思瑤說，黃的案件目前還在偵辦中，檢調要嚴查偵辦，對於個案內容她無權置喙，要尊重檢調調查，她支持檢調嚴查撤半絕不寬貸，不過，吳思瑤承認感到非常挫折，但依然支持年輕律師來提供選民法律諮詢，勇敢地提供人民需要的服務。

對張斯綱也出席王鴻薇的記者會，吳思瑤說立委選舉已經結束了，質疑張斯綱應該在台北市議會好好開會，關心被被虐死的兒童剴剴，並說張斯綱曾誣前農業部長陳吉仲論文涉抄襲，結果被判賠要拘役、罰金，指張斯綱「難道沒獲得教訓嗎？」