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馬英九再訪陸 民眾黨團：多溝通當然是好事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／本報資料照片
前總統馬英九。圖／本報資料照片

前總統馬英九將在4月1日再次率團訪問中國大陸，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊表示，馬英九訪陸已經不是新聞，不管是要去做什麼交流，「我覺得都是尊重他的選擇」，對於希望兩岸和平的民眾來說，應該都希望兩岸不要發生衝突，可以多溝通當然是好事。

馬英九基金會上午臨時舉臨記者會，執行長蕭旭岑說明，馬英九應中國大陸方面邀請，4月1日至11日即將率領青年學子，前往中國廣東、陝西與北京，重頭戲是祭黃帝陵，也將首度踏上北京。

馬英九在去年3月27日至4月7日，曾經前往大陸湖南祭祖，並且率領青年學子與大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等各多個城市，成為首位訪問大陸的卸任元首，而這次也是馬英九時隔一年，再度應邀到大陸訪問。

北京 馬英九

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