影／爆吳思瑤律師團有涉詐主謀 王鴻薇：陳歐珀第二？

國民黨立委王鴻薇上午與台北市議員張斯綱在立法院舉行「揭露吳思瑤律師團有涉嫌詐欺、洗錢犯罪首謀！」記者會，控訴民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中，出現涉嫌詐欺及洗錢犯罪案、現已遭羈押禁見的律師黃耕鴻，且2人不僅曾一同站路口拜票，甚至還一起吃勝選慶功宴。王鴻薇質問，吳思瑤跟涉嫌詐騙集團首謀慶功，要受害者情何以堪？她更狠酸，吳思瑤是在跟捲入im.b吸金詐騙案的民進黨前立委陳歐珀看齊。

王鴻薇指出，自己上周才為此案質詢法務部長蔡清祥，而此案會東窗事發，是調查人員2023年8、9月偵辦數起詐團案件，發現律師鄭鴻威、黃耕鴻等人，涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，獲知再通報給詐團違法利用。