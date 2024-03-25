影／爆吳思瑤律師團有涉詐主謀 王鴻薇：陳歐珀第二？
國民黨立委王鴻薇上午與台北市議員張斯綱在立法院舉行「揭露吳思瑤律師團有涉嫌詐欺、洗錢犯罪首謀！」記者會，控訴民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中，出現涉嫌詐欺及洗錢犯罪案、現已遭羈押禁見的律師黃耕鴻，且2人不僅曾一同站路口拜票，甚至還一起吃勝選慶功宴。王鴻薇質問，吳思瑤跟涉嫌詐騙集團首謀慶功，要受害者情何以堪？她更狠酸，吳思瑤是在跟捲入im.b吸金詐騙案的民進黨前立委陳歐珀看齊。
王鴻薇指出，自己上周才為此案質詢法務部長蔡清祥，而此案會東窗事發，是調查人員2023年8、9月偵辦數起詐團案件，發現律師鄭鴻威、黃耕鴻等人，涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，獲知再通報給詐團違法利用。
張斯綱表示吳思瑤稍晚可能會撇清與黃耕鴻的關係、切割稱不熟，但雙方在臉書互動熱絡，吳思瑤是用「個人帳號」替黃耕鴻的貼文按讚，並非是小編用官方帳號公關式的按讚，還一起聚餐，可見雙方熟識、有交情，塑造正義律師支持正能量的立委吳思瑤，創造很好形象，企圖奪取選票。
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