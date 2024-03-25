馬英九再赴陸 藍委：兩岸關係緊張須有人與大陸交流

前總統馬英九接受大陸邀請，將於4月1日至4月11日再率領「大九學堂」青年學子赴陸與大陸學子交流，重頭戲是祭黃帝陵並將首次踏上北京。國民黨立委賴士葆表示，兩岸關係緊張，要有人與大陸交流，馬英九的高度絕對有特別意義，可降低雙方敵意，而且這是文化交流，民進黨也不需要特別攻擊。

馬英九基金會今天上午臨時召開記者會，宣布前總統馬英九應中國大陸邀請，將於4月1日到11日率領「大九學堂」青年學子訪問大陸廣東、陝西與北京，此行重頭戲為出席祭黃帝陵大典。

賴士葆認為，馬英九去年就訪問過大陸，今年是第二次，兩岸關係相當緊張，有人願意推動兩岸交流是好事，況且這還是文化交流，是特別為年輕人辦的，且馬英九還是前總統，必定會受到兩岸媒體關注。

賴士葆說，兩岸政府現在只對抗、不對話，馬英九此行是一個學術計畫，能夠促此雙方更加熟悉，沒有太多政治意涵，相信也不會引起太大的紛爭。政府應該鼓勵這類訪問，增加善意交流，「民進黨不想做，也別阻止別人做」。