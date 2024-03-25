花東快窒礙難行？ 傅崐萁批曲解法律

「交通部可以說《花東快條例》有爭議，應該釋憲，但不是直接說其違憲就不做！」國民黨立院總召傅崐萁25日質詢時不滿拍桌指出，民進黨立委、總統候選人過去都說過要改善花東交通，如今卻不願意通過立法院的《花東快條例》。交通部長王國材回應說，此計畫已經進入可行性評估，無須再立《花東快條例》。

初估2555億

立法院25日審查「花東快速公路建設特別條例草案」，交通部在書面報告中表示，計畫路線達174公里，路廊行經至少約11個原民部落，亦涉及特定農業區、國際知名的花東縱谷自然景觀、都蘭山，以及地震帶、利吉惡地等地質敏感區域等，相關後續環評作業程序敏感複雜，恐造成與環保團體對立。

另外，未來若經環評審查決議不宜開發，將造成本條例無法執行，且快速公路經過原民部落，相關開發計畫應諮詢原民部落同意。交通部也指出，該計畫建設規模及經費龐大，目前初估約2555億元，依憲法規定，立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出的提議，此一特別條例的立法，恐產生立法權干預行政權的憲政爭議。

綠幫交通部辯護

「本條例確有窒礙難行之處，因此無法推動。」王國材表示，現階段已由交通部公路局辦理可行性評估研商，依據目前公共建設推動的評估審議程序，不僅開發過程需兼顧程序正義，亦需確保花東地區環境人文永續發展，故請求立委再度審慎考量；盼基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出。

民進黨立委李昆澤率先登記發言時，也提醒國民黨團說，大家都是民眾選出來的立委，對於權力分立與憲政分際應該都懂，花東快已經進入可行性評估，還有環評、環差等程序都要走，立法權也不該干涉行政權，並貿然增加預算。

藍猛攻法律爭議

但傅崐萁質詢時拍桌不滿指出，賴清德、蕭美琴與民進黨花東立委候選人都曾表態支持花東交通建設，行政機關既不是大法官，若條例有爭議應該要釋憲，而非說《花東快條例》窒礙難行。另外，行政院曾通過國道楊梅到頭份段拓寬工程，36公里路段花費1314億，花東快174公里花費2555億，均價還更便宜。

王國材回應說，並非不支持花東快，目前已經重啟可行性評估，且相關預算是個案計畫，已經進入行政院「中長期審議計畫」。

國民黨立委黃健豪問王國材，《花東快條例》是預算案還是法律案？王國材回說是法律案，黃健豪不滿說，既然不是預算案，交通部不該在報告說此案違憲，若有窒礙難行應該依照《憲法增修條文》第3條提出覆議案。同黨立委游灝也說，先前立法院因應疫情也通過授權預算的法案。

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