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傅崐萁扛花東快 嗆民進黨「立法院沒有大法官」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者季相儒／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者季相儒／攝影

立法院交通委員會今天審查「花東快速公路建設特別條例草案」，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，預算案不能增減，法律案可以全力推動，民進黨立委候選人在選舉期間，同樣主張興建花東快速公路，「選前大家全力地推，選後就選擇性失憶」，凡是福國利民、國會改革跟撥亂反正的法案，民進黨就以違憲加以詆毀抹黑。

傅崐萁上午在立法院受訪時表示，國民黨團提出交通3大法案，他要感謝各界表達的關心，國會就是表達民意的地方，全體國人都希望國家均衡發展、台灣能夠成為一日生活圈，不要再有一個國家兩個國度，「從都市到郊區，很短的時間就能夠到達。」

傅崐萁指出，不管是環島高鐵、國道6號，還是花東快速道路，國民黨團提出法律案，不同於憲法第70條的限制，預算案不能再做增減，但是法律案可以全力推動，民進黨過去在野的時候，也提過「花東地區發展條例新台幣500億元」，而且在今年的總統及立委大選期間，藍綠候選人都主張興建花東快速道路。

傅崐萁再指，民進黨花東立委候選人，過去都有提出相關政見，同時得到正副總統當選人賴清德、蕭美琴的再三保證，「選前大家全力地推，選後就選擇性失憶」，國家必須有完整的生活圈，大家在土地上共同發展，交通平權生命無價，包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，大家都是載負民意的付託，希望這些法案能夠全力通過。

傅崐萁說，中央政府在過去15年間，總共花掉3、40兆新台幣，「但是對東台灣投入的經費是多少錢，我想大家昭然若揭」，立法院提出法律案，不同於憲法第70條的規定，兩者完全不同，而且大法官釋字第520號解釋也寫得很清楚，「只有在預算案，才有相關限制。」

傅崐萁強調，立法院沒有大法官，在野黨在這個會期，總共提出百大法案，「民進黨說違憲的，大概已經超過5、60案」，對於所有福國利民、國會改革跟撥亂反正的法案，民進黨就先以違憲加以抵制抹黑，而這也是他們一概慣用的手法。

傅崐萁表示，花東快速道路沒有窒礙難行的地方，「就是在地面上直接高架興建，沒有環境非常敏感的地方」，國民黨團再次表達交通平權生命無價，希望花東快速道路、三大交通法案趕快進行，未來全體國人能夠共同分享三個小時的共同生活圈。

傅崐萁 民進黨 花東快

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