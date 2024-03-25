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柯文哲轟李四川簡單哪輪到你..蔣萬安用這10字酸爆柯Ｐ

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（左）和現任市長蔣萬安（右）日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。本報資料照片
台北市前市長柯文哲（左）和現任市長蔣萬安（右）日前比鄰而坐，兩人主動談及台智光案，引發關注。本報資料照片

北市警用監視器傳輸費案弊案，台北市長蔣萬安今宣布即刻啟動解除前市長柯文哲任內訂定的子約作業，由於柯文哲昨天砲轟北市府副市長李四川稱「簡單我早就做了，哪輪到李四川？蔣萬安今天「高級酸」回應柯文哲，「我現在就來做困難的事。」

媒體今天也問蔣，是否柯文哲留下定時炸彈？蔣萬安則意有所指地表示，他上任至今，接手很多案子，當然就是好好面對，提出各項方法，大家共同來解決。北市府就是面對問題，不管是這次的警用監視器也好，或之前各項案子，北市府都是設法解決。

至於近期柯文哲不僅稱蔣萬安說謊，還批李四川「不要再鬼扯了」。媒體今天問蔣，柯文哲頻重話開砲，是否為了博聲量？為了民眾黨立委黃珊珊2026、及自己的2028鋪路？蔣萬安今天表示，市府態度就是面對問題、解決問題。

對於是否柯文哲也是為搶政治聲量？蔣說，對市府來說，最重要的就是面對問題，想辦法來解決，今天困難的事情，市府就來即刻面對。

柯文哲 蔣萬安

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