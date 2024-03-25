台智光2200元費率變黑箱？游淑慧曝蔣萬安已追查1個禮拜 竟無書面紀錄

台北市警用監視器傳輸費爭議，引爆前後任台北市長柯文哲、蔣萬安戰火。外界關注，柯任內從2M提高到3M的月租費率2200元如何訂出來？國民黨台北市議員游淑慧爆料，蔣萬安也有在關心這個事情，但市府已經找了1個禮拜了，目前尚未找到留存下來的書面紀錄，「當時就只有寫費率結論而已」。

台北市副市長李四川批評，柯文哲8年漠視問題，「問題不在速率，問題在於費率」；柯文哲則反嗆「不要再鬼扯」。游淑慧指出，柯文哲受訪時回，「簡單的事我早就做掉了，哪裡輪得到李四川？」那的確是柯P真心話，簡單的事，哪輪到給李四川和蔣萬安，都被柯挑去做了，例如搞爛大巨蛋。

游也說，她問了市府柯任內110年時，2200元費率怎麼訂出來的？市府回她，蔣市長也有在關心這個事情，但已經找了1個禮拜了，但目前尚未找到留存下來的書面紀錄，就是寫費率結論而已，「我們再來努力找看」。

游大嘆，這麼重要的費率核定或議價過程，居然沒有書面記錄。13年前簽的約都還調的到，2年多前費率核定過程書面記錄，那麼難找嗎？