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新聞眼／誰才是罔顧參政權的兵馬俑？

聯合報／ 本報記者張睿廷
國民黨立委王鴻薇力推不在籍投票，以保障身障者參政權。 圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇力推不在籍投票，以保障身障者參政權。 圖／王鴻薇辦公室提供

中華民國憲法賦予人民參政權，選舉權是其中之一。然而，現行限制選民須回戶籍地投票，迫使許多公民無法參與選舉。國民黨積極推動於多國普及的不在籍投票法案，卻遭民進黨冷處理。民進黨立院黨團總召柯建銘昨批國民黨別做「違憲的兵馬俑」，卻忘了自己才是為了政治利益，剝奪公民選舉權的「兵馬俑」。

國民黨團為解決投票問題，提出不在籍投票法案，希望讓更多公民行使投票的權利；然而，黨名包括「民主進步」的民進黨，卻百般阻撓，還批評國民黨在毀憲亂政。

民進黨反彈如此之大，不難理解；台商、傳統軍公教，被視為色彩偏藍，北漂青年近年轉而靠向民眾黨，如果實施不在籍投票，現階段受影響最深的，恐怕就是民進黨。

現今資訊發達，施行不在籍投票是否真的毀憲亂政，民眾自有能力判斷。民進黨先射箭再畫靶，直指中共必將介選，不應推行，自己才是護衛政權、罔顧憲法保障參政權的兵馬俑。

不在籍投票 兵馬俑 民進黨

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