前後任市長互槓！台智光案挨批甩鍋鬼扯 蔣萬安15字反酸柯文哲

台北市警用監視器預算風波越演越烈，前市長柯文哲更多次質疑現任市長蔣萬安同樣費率，為何增加9000萬預算。更與副市長李四川在臉書開戰，今受訪再痛批蔣市府「不要再鬼扯了」。蔣萬安今晚出席活動反酸柯，「這些問題我想他可能在問他自己。」

國民黨北市議員陳重文涉收受警用監視器廠商台智光賄賂遭羈押，監視器預算案，柯文哲更質疑蔣萬安上任後，為何預算從4.6億變5.5億，昨天與蔣同場出席會議時雙方還一度爭辯，事後副市長李四川也在網路上向柯開砲，雙方隔空開戰。

柯文哲今天到嘉義出席活動受訪更再度開嗆，強調費率雖然是他訂的，但同樣費率，為什麼蔣預算卻多出9千萬，開嗆蔣市府「錯了就錯了，檢討就好了，我也沒去多講什麼，不要再鬼扯了！」

蔣萬安今晚出席全中運聖火點燃儀式，會前媒體針對柯文哲質疑詢問，包含預算增加9000萬、不要瞎掰費率或因卸責而說謊、錯了就錯了不要鬼扯等問題，蔣反嗆，「這些問題我想他可能是在問他自己。」