快訊

畫面曝光！竹北退休師騎車買菜遭攔腰撞上 夾在車與電桿間當場身亡

UBA／世新開「外」掛退台師大 小巨蛋10連勝締造5連霸王朝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前後任市長互槓！台智光案挨批甩鍋鬼扯 蔣萬安15字反酸柯文哲

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市警用監視器預算風波越演越烈，前市長柯文哲更多次質疑現任市長蔣萬安同樣費率，為何增加9000萬預算，痛批鬼扯，蔣反酸「這些問題我想他可能在問他自己」。記者邱德祥／攝影
台北市警用監視器預算風波越演越烈，前市長柯文哲更多次質疑現任市長蔣萬安同樣費率，為何增加9000萬預算，痛批鬼扯，蔣反酸「這些問題我想他可能在問他自己」。記者邱德祥／攝影

台北市警用監視器預算風波越演越烈，前市長柯文哲更多次質疑現任市長蔣萬安同樣費率，為何增加9000萬預算。更與副市長李四川在臉書開戰，今受訪再痛批蔣市府「不要再鬼扯了」。蔣萬安今晚出席活動反酸柯，「這些問題我想他可能在問他自己。」

國民黨北市議員陳重文涉收受警用監視器廠商台智光賄賂遭羈押，監視器預算案，柯文哲更質疑蔣萬安上任後，為何預算從4.6億變5.5億，昨天與蔣同場出席會議時雙方還一度爭辯，事後副市長李四川也在網路上向柯開砲，雙方隔空開戰。

柯文哲今天到嘉義出席活動受訪更再度開嗆，強調費率雖然是他訂的，但同樣費率，為什麼蔣預算卻多出9千萬，開嗆蔣市府「錯了就錯了，檢討就好了，我也沒去多講什麼，不要再鬼扯了！」

蔣萬安今晚出席全中運聖火點燃儀式，會前媒體針對柯文哲質疑詢問，包含預算增加9000萬、不要瞎掰費率或因卸責而說謊、錯了就錯了不要鬼扯等問題，蔣反嗆，「這些問題我想他可能是在問他自己。」

李四川 柯文哲 監視器 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安主持全中運聖火啟動儀式

台智光案延燒！柯文哲稱「好做哪輪到李四川」 北市府反嗆：聲量焦慮？

台智光案 柯文哲批蔣萬安配合廠商不合理要求

柯文哲稱哪輪到李四川 游淑慧邀他來議會「諮詢」議員

相關新聞

台智光案延燒！柯文哲稱「好做哪輪到李四川」 北市府反嗆：聲量焦慮？

警用監視器傳輸費弊案，引爆前後市長柯文哲、蔣萬安開槓，柯文哲今天受訪時再提到，如果任意停掉與台智光合作，找新的電信進來接...

柯文哲反批李四川「鬼扯」 問題不是費率 問題是為何要全部用3M？

台北市議員陳重文涉監視器弊案被收押，讓台智光爭議持續擴大。副市長李四川昨在臉書發文指柯文哲任內沒把與台智光的母約解掉、還...

柯文哲稱哪輪到李四川 游淑慧邀他來議會「諮詢」議員

警用監視器弊案引爆前後任市長柯文哲、蔣萬安開戰。柯昨晚到李四川臉書底下留言，李親回「是非沒有顏色」。柯文哲今天受訪時再度...

台智光有股神秘力量 柯文哲採郝龍斌費率乘3倍 綠：柯也內神通外鬼？

台北市警察局監視器傳輸費率弊案，引爆台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安開槓。最早揭露台智光弊案的民進黨議員林世宗今天說，整個...

她酸柯文哲「政壇吸血鬼」 地上權租吳欣盈家族50年有避嫌嗎？

警用監視器弊案，引發台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安大戰，北市副市長李四川點出最大問題在「費率」，不是柯文哲講的「速率」。...

朝野角力民主基金會執行長人選 柯建銘：兩邊協商中

台灣民主基金會至今未召開董事會改違董、監事，民主基金會執行長黃玉霖建議可望接任董事長的立法院長韓國瑜，針對下一任執行長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。